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Em decomposição

Corpo é encontrado próximo a dragas no Rio Doce, em Colatina

Publicado em

23 mai 2026 às 13:26

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, no bairro Benjamin Carlos dos Santos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para ir até uma empresa que fica no local na tarde de sexta-feira (22). Lá, funcionários contaram que o cadáver em estado de decomposição ficou preso às boias das dragas que exraem areia do rio. O corpo foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros.


A Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que irá identificar a causa da morte. Caso seja constatada morte violenta, uma investigação será aberta.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Até skank

Casal é preso com duas submetralhadoras e drogas em Linhares

Publicado em 23/05/2026 às 12:15

Um casal foi preso com duas submetralhadoras e drogas guardadas em uma casa no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi ao local na noite de sexta-feira (22) e encontrou Bruno Borges Bonisenha, de 24 anos, tentando fugir para os fundos da residência retirando as roupas e descartando um objeto. Ele foi detido do lado de fora, mas os policiais perceberam que havia uma mesa com muitas drogas dentro do imóvel.


Segundo a polícia, Bruno confessou que havia mais itens no local e que estava acompanhado de sua esposa, Kauani Souza Bergamaschi, de 20 anos. Ao todo, foram apreendidas mais de 100 porções e dois tabletes de maconha (inclusive do tipo "skank"), mais de 20 pinos de cocaína, duas submetralhadoras calibre 9mm, munições, balanças de precisão, celulares e câmeras de monitoramento.


A Polícia Civil informou que, após serem levados para a Delegacia Regional de Linhares, os dois foram autuados em flagrante pro tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Bruno e Kauani. O espaço segue aberto para manifestação.

Drogas e armas foram encontradas em casa em Linhares
Drogas, munições e armas foram encontradas em casa de Linhares. Divulgação/Polícia Militar
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em família

Mãe é presa ao tentar levar drogas para o filho no Iases em Linhares

Publicado em 23/05/2026 às 12:02
Jéssica Ramos Dias, de 35 anos, foi presa ao levar drogas para o filho no Iases de Linhares
Jéssica Ramos Dias, de 35 anos, foi presa ao levar drogas para o filho no Iases de Linhares Divulgação/Polícia Militar

Uma mulher de 35 anos foi presa após tentar levar drogas para o filho em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (22) no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Estado. 


Segundo a Polícia Militar, após Jéssica Ramos Dias ser flagrada pelos agentes socioeducativos, o jovem de 18 anos pegou o pacote e o engoliu na tentativa de esconder o material. Além disso, mãe e filho já eram monitorados pelos servidores por serem suspeitos de traficar drogas dentro da unidade. Os dois foram levados para a delegacia e, depois, o socioeducando foi levado para um hospital para tentar retirar o conteúdo ingerido.


A Polícia Civil informou que a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e o jovem retornou à unidade de internação.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jéssica. O espaço segue em aberto para manifestação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
E na ladeira!

Cadeirante passa entre carros e chama atenção em Cachoeiro

Publicado em 22/05/2026 às 17:49

Um cadeirante chamou a atenção ao passar entre carros no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O vídeo compartilhado por um motorista repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (22) e gerou comentários: "Cachoeiro não é para amadores", brincou um internauta. 


A cena é curiosa, mas representa uma prática perigosa para o próprio cadeirante e aos demais no trânsito.  "O correto no uso de cadeiras de rodas é transitar pela calçada ou acostamento. Quando não houver nenhum dos dois, ele tem que passar pela borda da pista no mesmo sentido do fluxo dos veículos", explicou o subsecretário de Trânsito da cidade, Paulo Chagas.


Outra imagem inusitada do trânsito na cidade viralizou no último dia 7. Na data, um motociclista foi flagrado transportando 'banquinhos' de plástico empilhados sobre o capacete ao passar pela Avenida Jones dos Santos Neves.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Briga

Disputa por ponto de pipoca vira caso de polícia no Centro de Vitória

Publicado em 22/05/2026 às 16:39
Imagem ilustrativa de pipoca
A confusão entre dois ambulantes ocorreu em frente ao Teatro Glória Shutterstock

Uma disputa por pontos de venda de pipoca no Centro de Vitória, no Espírito Santo, virou caso de polícia na noite de quinta-feira (22). A confusão entre dois ambulantes ocorreu em frente ao Teatro Glória e exigiu a intervenção da Guarda Municipal.


Uma vendedora, de 58 anos, relatou aos agentes que foi agredida na boca pelo rival e ameaçada com uma barra de ferro. Por outro lado, o homem, de 32 anos, alegou que a mulher avançou com o carrinho de pipoca contra ele e a família dele.


Os dois vendedores foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e liberado por não haver elementos para prisão em flagrante, no entendimento da autoridade policial. "A mulher foi conduzida em condição de vítima. Não consta autuação contra ela", finalizou a corporação.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Grande Vitória

Trânsito na Terceira Ponte sentido Vila Velha tem lentidão nesta sexta

Publicado em 22/05/2026 às 14:41
Trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha
Trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Juliana Morgado

O trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, está congestionado no início da tarde desta sexta-feira (22). Conforme informações de leitores de A Gazeta e o aplicativo de mobilidade Waze, a retenção já atinge as saídas das avenidas César Hilal e Nossa Senhora da Penha.


A Ceturb informou que houve um acidente, sem vítimas, por volta de 13h30. Pouco tempo depois, às 14h, um veículo ficou parado na estrutura devido a uma pane seca. Apesar do impacto no fluxo, as pistas já foram liberadas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
"A vaga é minha, mano"

Vídeo mostra briga que deixou policial baleado e primo morto em Cachoeiro

Publicado em 22/05/2026 às 14:30

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a discussão que resultou em um morto e dois feridos em dezembro de 2025 no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. "A vaga é minha, mano", diz um dos homens e, em seguida, é possível ouvir o som dos disparos (veja acima). Em seguida, testemunhas se desesperam e outra voz diz: "'Pra' quê isso, cara?".


O caso resultou na morte de Vinícius Ramos Silva, de 38 anos. A briga, motivada por uma vaga de garagem, também envolveu o irmão dele, um jovem de 29 anos, e um primo deles que é policial militar. Os dois também ficaram feridos. 


Na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Científica realizou a reconstituição do caso no local onde tudo ocorreu. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Cobra jararaca é capturada dentro de refeitório de escola em Aracruz

Publicado em 22/05/2026 às 14:12

Uma cobra jararaca foi capturada na manhã desta sexta-feira (22) dentro de uma escola na região de Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O réptil foi encontrado rastejando pelo refeitório da unidade de ensino.


De acordo com o biólogo Luiz Gasparini, especialista em anfíbios e répteis do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a jararaca é uma espécie peçonhenta. Ele explicou que o habitat natural desse animal envolve fragmentos florestais, áreas de restinga e brejos com mata.


Após a captura, o animal foi recolhido e devolvido à natureza em uma área de mata pelo Corpo de Bombeiros.


A orientação das autoridades à população é de que, ao encontrar qualquer animal peçonhento, as pessoas mantenham a distância para garantir a segurança e façam o acionamento imediato do Corpo de Bombeiros (193) ou da Defesa Civil (199).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Lei Maria da Penha

Homem é preso em Aracruz por ameaçar ex e descumprir medida protetiva

Publicado em 22/05/2026 às 13:00

Um homem de 44 anos foi preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito que, durante a madrugada, utilizou o celular do pai para fazer ligações com ameaças à vítima.


A mulher relatou que o agressor permaneceu em um carro em frente à residência dela e tentou invadir o imóvel à força, desferindo socos no portão. Para preservar a identidade da vítima, o nome do detido e o bairro onde o crime ocorreu não foram divulgados.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação Farda Oculta

PM é preso suspeito de receber dinheiro do tráfico e beneficiar facção no ES

Publicado em 22/05/2026 às 11:54

Um policial militar identificado como Iago Rudio foi preso na quinta-feira (21) suspeito de receber dinheiro do tráfico de drogas para beneficiar uma facção criminosa que atua em Santa Teresa, São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu, municípios localizados entre as regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo.


A prisão ocorreu em São Roque do Canaã, durante a Operação Farda Oculta. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o militar estaria envolvido em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, recebendo valores provenientes da venda de entorpecentes e atuando em benefício da organização criminosa investigada.


Durante a operação, foram apreendidos drogas, balança de precisão, rádios comunicadores e uma arma de fogo sem registro.


Em nota, a Polícia Militar informou que acompanhou a ação por meio da Corregedoria e que o policial será encaminhado ao presídio militar, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia. A corporação também afirmou que irá apurar o caso internamente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Alto Novo Parque

Motociclista fica ferido em acidente com carro em avenida de Cachoeiro

Publicado em 22/05/2026 às 11:44
Motociclista fica ferido em acidente em avenida de Cachoeiro
Motociclista fica ferido em acidente em avenida de Cachoeiro Redes sociais

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (22) após pós um acidente envolvendo um carro na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das pistas precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

 

A Polícia Militar foi procurada, mas não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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