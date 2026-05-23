Corpo é encontrado próximo a dragas no Rio Doce, em Colatina

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, no bairro Benjamin Carlos dos Santos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para ir até uma empresa que fica no local na tarde de sexta-feira (22). Lá, funcionários contaram que o cadáver em estado de decomposição ficou preso às boias das dragas que exraem areia do rio. O corpo foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros.





A Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que irá identificar a causa da morte. Caso seja constatada morte violenta, uma investigação será aberta.