Governo do ES vai ajudar a alavancar projetos de empreendedoras

Confeitaria: consultoria para negócios tocados por mulheres Crédito: Pixabay

Empreendedoras capixabas vão ganhar um reforço a mais para fomentar seus negócios. O Governo do Estado vai selecionar projetos de mulheres que estão cursando ou já que tenham concluído algum dos cursos do programa Qualificar ES para receberem consultorias de empreendedorismo. A oferta é de dez vagas e vale tanto para quem já começou a trabalhar por conta própria quanto para quem tem apenas uma ideia e não sabe por onde começar.

A iniciativa foi lançada nesta terça-feira (11) e faz parte do projeto “Somos Empreendedoras”, uma parceria entre o Qualificar ES e a Insight Incubadora (programa de incubação de microempresários e pequenas empresas), desenvolvido pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha. O projeto também está alinhado com as propostas do Agenda Mulher, liderado pela vice-governadora, Jacqueline Moraes, focado no empoderamento feminino.

Quem já fez um curso no Qualificar ES e pretende se inscrever no “Somos Empreendedoras” é Joseláide Sampaio Corrêa Dias, de 46 anos. Entre fevereiro e abril deste ano, ela participou das aulas de confeitaria e hoje trabalha fazendo sonhos.

“Estou afastada da empresa em que trabalho, porque perdi a voz e estou em tratamento. O curso foi indicação do INSS e minha escolha foi por algo que pudesse gerar renda. Passei a me sentir mais útil, aprendi coisas que posso fazer para a minha família. Participar deste novo projeto seria maravilhoso, principalmente por causa desse momento difícil que passamos”, afirma.

Joseláide Sampaio Corrêa Dias Crédito: Acervo pessoal

O curso começou em fevereiro de forma presencial e terminou em abril, com aulas virtuais. Joseláide recebe as encomendas durante a semana, faz e entrega a produção aos sábados com a ajuda do marido.

“O governo tem sido de uma sensibilidade incrível, principalmente com as mulheres. O Qualificar ES tem feito a diferença na vida de muita gente. Tenho colegas do curso que têm tudo para ter sucesso e outras, assim como eu, que já deram o primeiro passo. O projeto de incubação vai ser um incentivo a mais”, complementa.

A seleção das melhores ideias e suas necessidades será feita pela Insight Incubadora, encaminhando-as para pré-incubação ou a incubação, conforme estágio da empreendedora. A lista de selecionadas será divulgada no dia 24 de maio, no site do Qualificar ES e nas redes sociais da Insight Incubadora (@insight.incubadora) no dia 24 de maio. Os trabalhos da consultoria vão começar no dia 31 de maio.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffman, explica que as empreendedoras vão receber ajuda no desenvolvimento de produtos e serviços e na gestão de suas ideias.

“No momento, vamos oferecendo dez vagas, mas depois vamos ampliar o leque de oportunidades. As inscrições já estão abertas e esta será uma boa chance para que elas possam apresentar suas iniciativas para serem incubadas e transformadas em um negócio. Além de atender as micros e pequenas empresárias, a proposta também vai cuidar de quem ainda só tem a ideia, mas ainda não sabe por onde começar”, destaca Hoffman.