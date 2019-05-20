Empreendedorismo feminino tem potencial de fazer a economia avançar novamente

Sandra Aragão*
Em março deste ano, recebemos a excelente notícia de que o Brasil registrou o 2º melhor desempenho em empreendedorismo em 2018. Na ocasião, a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) mostrou que, naquele ano, dois em cada cinco brasileiros entre 18 e 64 anos estavam à frente de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio.
No entanto, no mês seguinte, um levantamento do Instituto Avon, em parceria com a Oxford Economics, mostrou que as mulheres ainda não se sentem encorajadas para empreender, o que limita o potencial de crescimento dessas mulheres em 50%. Os dados preocupam justamente porque sabemos da importância do empreendedorismo feminino, não como mera complementação de renda familiar, mas sobretudo como geração de autonomia e empoderamento para mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Foi pensando justamente na necessidade do poder econômico e da estabilidade financeira feminina que a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) lançou o programa “Dela’s”, que busca capacitar mulheres fora do mercado de trabalho, vítimas de violência doméstica ou que não tiveram oportunidades de ter uma profissão, mas que desejem aprender um ofício e empreender.
Embora o Espírito Santo já conte com cerca de 204 mil microempreendedores individuais, dos quais 100.830 são mulheres, o que corresponde a 49% do número total, o aumento do desemprego entre mulheres passou de 10% para 14% entre 2015 e 2018. A capacitação deste público se mostra fundamental, sobretudo para a retomada econômica.
Sabemos que as mulheres têm diferentes habilidades que permitem agregar mais valores a todos os tipos de negócios, e o “Dela’s” chega para fortalecer o potencial empreendedor, além de criar um ambiente de confiança que propicia a troca de conhecimentos e até formação de oportunidades de negócios entre o público feminino.
*A autora é diretora administrativa-financeira da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)