Empreendedorismo feminino tem potencial de fazer a economia avançar novamente

No entanto, no mês seguinte, um levantamento do Instituto Avon, em parceria com a Oxford Economics, mostrou que as mulheres ainda não se sentem encorajadas para empreender, o que limita o potencial de crescimento dessas mulheres em 50%. Os dados preocupam justamente porque sabemos da importância do empreendedorismo feminino, não como mera complementação de renda familiar, mas sobretudo como geração de autonomia e empoderamento para mulheres em situação de vulnerabilidade social.