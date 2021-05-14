Suzana Pires dará dicas para mulheres se tornarem 'donas de si'

Nascida no Rio de Janeiro
e formada em Filosofia pela PUC-RJ, Suzana é também roteirista, escritora, atriz e estrelou novelas como Caras & Bocas e Fina Estampa, da Rede Globo. Com muito esforço e dedicação, ela foi conquistando seu espaço e sucesso na profissão.
Mas é fato que essa é uma realidade muito distante para a maioria das mulheres. Diante das dificuldades femininas, ela criou o Instituto Dona de Si. A ideia é estimular, por meio de projetos, o aumento do número de mulheres em cargos
nos quais são minoria, como roteiristas e de diretoras.
Durante a live, que será transmitida na página do Todas Elas
, de A Gazeta, a atriz vai contar um pouco de sua experiência com o Instituto e como driblou as dificuldades.
Todas Elas foi criado por A Gazeta em 2020
e está na terceira fase do programa, falando sobre educação, depois de ter abordado temas como inspiração e violência contra a mulher. Nesta etapa, o projeto conta com apoio da Suzano.
A empresa, do setor de celulose e papel, no ano passado assinou compromisso com a ONU Mulher para dar igualdade de oportunidades para homens e mulheres dentro da companhia.
O Todas Elas que tem como foco inspirar e encorar as mulheres, oferecendo informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência contra o público feminino em várias esferas. Também visa a questionar as desigualdades no mercado de trabalho e combater o assédio sexual no ambiente profissional.