Suzana Pires dará dicas para mulheres se tornarem 'donas de si'

Suzana Pires, atriz da Globo, participa de live de A Gazeta sobre liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas

A empresa, do setor de celulose e papel, no ano passado assinou compromisso com a ONU Mulher para dar igualdade de oportunidades para homens e mulheres dentro da companhia.

O Todas Elas que tem como foco inspirar e encorar as mulheres, oferecendo informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência contra o público feminino em várias esferas. Também visa a questionar as desigualdades no mercado de trabalho e combater o assédio sexual no ambiente profissional.