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Suzana Pires dará dicas para mulheres se tornarem 'donas de si'

Atriz global participa de live do Todas Elas, de A Gazeta, na próxima terça-feira para falar sobre liderança feminina, carreira e a luta diária das mulheres para vencer o machismo e crescerem na vida profissional

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:11

Publicado em 

14 mai 2021 às 11:11
Suzana Pires, atriz da Globo, participa de live de A Gazeta sobre liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas
Suzana Pires, atriz da Globo, participa de live de A Gazeta sobre liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas Crédito: TV Globo/Imprensa/Divulgação
Projeto Todas Elas
Na próxima terça-feira (18), às 19h30,  live do Todas Elas, da Rede Gazeta, vai discutir o tema: “Liderança feminina e guerra contra o machismo. Entre as convidadas, Suzana Pires, atriz da Globo e fundadora do Instituto Dona de Si, dará dicas para empoderar e inspirar mulheres que estejam precisando de apoio para dar um salto na construção de sua carreira.
Nascida no Rio de Janeiro e formada em Filosofia pela PUC-RJ, Suzana é também roteirista, escritora, atriz e estrelou novelas como Caras & Bocas e Fina Estampa, da Rede Globo. Com muito esforço e dedicação, ela foi conquistando seu espaço e sucesso na profissão.

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Mas é fato que essa é uma realidade muito distante para a maioria das mulheres. Diante das dificuldades femininas, ela criou o Instituto Dona de Si. A ideia é estimular, por meio de projetos, o aumento do número de mulheres em cargos nos quais são minoria, como roteiristas e de diretoras.
Durante a live, que será transmitida na página do Todas Elas, de A Gazeta, a atriz vai contar um pouco de sua experiência com o Instituto e como driblou as dificuldades.
Todas Elas foi criado por A Gazeta em 2020 e está na terceira fase do programa, falando sobre educação, depois de ter abordado temas como inspiração e violência contra a mulher. Nesta etapa, o projeto conta com apoio da Suzano.

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A empresa, do setor de celulose e papel, no ano passado assinou compromisso com a ONU Mulher para dar igualdade de oportunidades para homens e mulheres dentro da companhia.
O Todas Elas que tem como foco inspirar e encorar as mulheres, oferecendo informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência contra o público feminino em várias esferas. Também visa a questionar as desigualdades no mercado de trabalho e combater o assédio sexual no ambiente profissional.

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