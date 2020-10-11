"O dinheiro dá liberdade para a mulher escolher onde ela quer estar"

A gente precisa olhar para questões históricas. Se a gente parar para ver, os homens são investidores há muito tempo, há séculos, e isso já faz parte do dia a dia deles. Enquanto para mulheres essa construção de mexer com números, de ser investidora, é ainda muito recente. Mulheres só puderam abrir conta em banco em 1962.



Antes disso, precisavam da autorização do pai ou do marido. Então, a gente vê que é algo muito novo ainda. A gente está caminhando para olhar para nossas finanças. Além disso, quando a gente é pequena todo mundo fala “menino é para a área de exatas e meninas para a área de humanas”. Quando a gente está na barriga das mães, alguém já diz “essa aqui vai gastar dinheiro”.



Por mais que seja pequeno, aquilo vai nos mostrando que o lugar de finanças não é um lugar para mulheres. Vai criando um paradigma nas nossas cabeças e a gente acaba delegando isso para algum homem do nosso contexto social. Eu até brinco que a gente não delega, a gente “delarga”.



A gente fala que aquilo é o homem que cuida, não é para mim, e dá na mão dele. Enquanto a gente está trabalhando, ganhando o nosso dinheiro, mas cuidar a gente delega para outra pessoa. Se você olhar, as outras gerações, como nossas mães e avós, sempre cuidaram do dinheiro do curto prazo, do orçamento doméstico. Isso é muito comum de as mulheres cuidarem.



Se elas cuidam disso, por que também não podem cuidar do dinheiro do médio e longo prazo? Essa parte do patrimônio ela delega. A gente tem que olhar mais à frente, ter uma visão um pouco mais de longo prazo, para a gente também conseguir conquistar o nossos objetivos.