Amamentação em órgãos públicos do ES: mães enfrentam falta de estrutura

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

A Lei Complementar nº 46/94 assegura às servidoras efetivas e magistradas, regidas pela previdência estadual (IPAJM), uma hora por dia para amamentar o próprio filho, até a idade de 12 meses. Essa uma hora pode ser parcelada em dois períodos de meia hora cada. A Lei prevê, ainda, que mensalmente a lactante deve submeter-se à inspeção médica oficial, para fins de obtenção do competente laudo médico pericial relativo ao aleitamento.



Tribunal de Contas do Espírito Santo No Tribunal de Contas, as servidoras têm flexibilidade de horário para poderem amamentar. Ainda não há espaços adaptados para o aleitamento.



Governo estadual A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que o governo do Estado sancionou, em janeiro 2020, a Lei Complementar Nº 938, que altera os artigos 137 e 138 da Lei Complementar Nº 46/1994, assegurando às servidoras públicas gestantes o direito à licença remunerada por 180 dias consecutivos, mediante apresentação de laudo médico e de certidão de nascimento da criança ao órgão de origem, e o direito a uma hora de descanso durante a jornada de trabalho, que pode ser parcelada em dois períodos, para amamentar o próprio filho até a idade de doze meses.





As repartições estaduais não dispõem de salas voltadas especificamente para a amamentação. Todavia, ela pode ser realizada em espaços reservados disponíveis nos órgãos, de forma a garantir a privacidade da servidora e do bebê.



Assembleia Legislativa Ainda não temos sala de amamentação, mas não descartamos. Mas a Assembleia segue todas as normas relativas ao período destinado à licença maternidade, inclusive ao horário especial destinado às lactantes que voltam a trabalhar.



Defensoria Pública A Defensoria não conta com sala de amamentação, o suporte que é dado está em uma resolução que define algumas regras de apoio à lactante, a resolução é voltada para as defensoras públicas e não contempla as servidoras.



Prefeitura de Vitória Na capital, a equipe de Saúde da Criança desenvolve, anualmente, a Semana do Bebê de Vitória, que visa incentivar o Aleitamento Materno a todas as mulheres da cidade, servidoras e usuárias dos serviços públicos municipais de saúde. Em função do risco de contaminação pelo novo coronavírus, as ações precisaram ser suspensas temporariamente. A Prefeitura de Vitória não possui espaços exclusivos para amamentação, embora a administração do município não descarte a possibilidade de inclusão dos mesmos.





Vale ressaltar que a licença maternidade é um direito concedido a toda servidora municipal, em período de gestação, a partir do oitavo mês. A licença tem duração de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias, ou seja, 180 dias. Todas as servidoras que estiverem amamentando o próprio filho, terão sua jornada de trabalho reduzida em uma hora diária, até que a criança complete seis meses de idade. Esse horário especial, de acordo com o Decreto Municipal 6.491/82, alterado pelo Decreto Municipal 11.425/02, vale para as servidoras que não optarem pela extensão da licença maternidade.