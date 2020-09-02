A média de amamentação integral no Brasil é de apenas 54 dias

Em nossa cultura a mulher é estimulada a amamentar, mas pouco apoiada Crédito: Shutterstock

O leite materno é o alimento ideal para os bebês pelo período mínimo de seis meses, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, o ato de amamentar ainda é muito romantizado, visto como algo natural e inerente às parturientes. Mas a realidade, é que muitas mulheres possuem dificuldades para aleitar seus filhos, e isso contribui para que a média de amamentação integral no Brasil seja de apenas 54 dias, o equivalente a menos de dois meses, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria.

Por demandar muita entrega e dedicação, a psicanalista e mestre em Saúde Coletiva Bianca Martins explica que a amamentação é um desafio enorme para toda mulher, justamente porque cada uma possui diferentes vivências na hora de amamentar. Para algumas será muito realizador, e para outras uma demanda aniquiladora. A amamentação não é vivenciado da mesma forma para todas as mulheres. Mas sabemos que as mulheres que são apoiadas em seus percursos de amamentar seus bebês são muito bem sucedidas.

Bianca faz uma crítica à sociedade que romantiza a amamentação, mas que não dá o suporte devido para que o aleitamento materno aconteça por no mínimo seis meses. A mulher em nossa cultura é estimulada a amamentar, mas pouco apoiada e isso faz toda a diferença. E só há um modo de apoiar as mulheres em seus processos de amamentação: cuidando delas, conclui a psicanalista.

"Amamentar é fisicamente e emocionalmente difícil, desafiador e desgastante. A mulher precisa ser apoiada e acolhida na família, precisa ter suas necessidades nutricionais e de cuidado resguardadas, como sono, suporte financeiro, reconhecimento familiar, para poder cuidar de seu bebê. O que vemos são as mulheres lançadas a extrema solidão e desamparo no puerpério" Bianca Martins - psicanalista e mestre em Saúde Coletiva

A volta ao mercado de trabalho

A enfermeira obstetra Rosana Lima, que trabalha em um banco de leite, esclarece que além da falta de apoio da sociedade às mães, uma das maiores causas de desmame precoce é o retorno ao mercado de trabalho. Nem toda empresa faz parte do programa "empresa cidadã", que dá à mulher a licença maternidade até os 6 meses. E ao pai, 21 dias. Precisamos de mais apoio da família e sociedade, reivindica.

Outro fator determinante é que nem todas as mulheres conseguem produzir o leite materno na quantidade necessária para alimentar o bebê. Segundo a enfermeira, as causas desse cenário são as mamoplastias, tanto para redução quanto para o aumento das mamas, além da falta de estímulo à amamentação. A frustração por não amamentar pode causar até depressão pós-parto nas mães. Por isso é importante a gente empoderar a família, a mãe e o pai para que a amamentação ocorra de forma eficaz, orienta.

Tempos diferentes

Nesses casos, os bancos de leite são uma alternativa, combinado com a prescrição de algum outro leite por um pediatra. Em tempos de pandemia, Rosana afirma que os bancos de leite continuam recebendo doações por meio de agendamentos telefônicos. E ressalta que o vírus da covid-19 não foi encontrado no leite humano, então não há motivos para interromper o aleitamento por esse motivo.

A pediatra Lívia Borgo entende que a amamentação foi fundamental para fortalecer o primeiro vínculo com seus quatro filhos. Crédito: acervo pessoal

Lívia Borgo é pediatra e mãe da Maria Luiza, de 14 anos, da Maria Clara, de 9 anos, da Maria Alice, de 4 anos, e do João Miguel, de 2 anos. Ela conta que conseguiu amamentar todos eles por tempos diferentes, à medida que foi entendendo que era capaz de alimentá-los somente com o leite materno. O tempo de amamentação foi aumentando ao longo dos filhos. Amamentei minha primeira filha até os 3 meses, a segunda até os 6 meses, a terceira até os 11 meses e o quarto até 1 ano e 1 mês, conta.

De acordo com a médica, o leite materno é o alimento mais adequado para os bebês, por conter em sua composição os nutrientes necessários em cada fase da criança, do colostro, após o nascimento, ao leite maduro. Além disso, a amamentação pode evitar doenças como diarreias, alergias, pneumonias e proporcionar uma melhor maturação imunológica e do intestino, fora o efeito positivo no desenvolvimento cognitivo do bebê.

A pediatra ressalta que a amamentação é um dos seus momentos favoritos como mãe. Para ela, durante este período, o vínculo entre mãe e filho é muito evidenciado. Era o nosso momento de ficarmos juntinhos, de trocarmos olhares e sorrisos, de eu dar colo, fazer carinho, de ser porto seguro e fazer dormir. É uma fase tão intensa que o amor já se fortalece desde os primeiros dias, e ao longo do tempo vai só aumentando, recorda Lívia com carinho.

"Mas para as mães que desejaram muito amamentar e não conseguiram, não se sintam culpadas. O que importa é que o amor e o cuidado de mãe para filho são os mesmos." Lívia Borgo - pediatra