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Aleitamento materno

Agosto Dourado: 5 dicas na hora de escolher a poltrona de amamentação

No mês do incentivo ao aleitamento materno, arquitetas ensinam como montar o espaço perfeito para as mães amamentarem os bebês

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 17:53

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 ago 2019 às 17:53
Todo ano, em agosto, a amamentação vira a pauta principal. A campanha Agosto Dourado procura promover o aleitamento materno como fonte exclusiva de nutrição nos primeiros seis meses de vida do bebê e complementar até os dois anos. Em 2019, o tema escolhido foi “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação: hoje e para o futuro”.
> Conheça os benefícios do aleitamento materno
O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância do gesto. A segurança e o conforto também são imprescindíveis na hora de montar este cenário tão cotidiano na maternidade e a decoração exerce um papel muito importante nesse processo.
Ao projetar o quarto do bebê, um dos itens imprescindíveis é a poltrona de amamentação, que se apresenta como uma ambientação perfeita para essa conexão materna. O móvel precisa priorizar o bem-estar, a privacidade do estar localizado em um cantinho calmo e silencioso. Além disso, seu posicionamento facilita o dia a dia da criança que, depois de alimentada, segue com seu soninho.
> Mulheres prolongam a amamentação de seus filhos: "Bom para ambos"
Para ajudar nessa escolha primordial, o Estúdio Uvva, do trio de arquitetas Barbara Marins, Gabriela Hipólito e Juliana Flauzino, reuniu alguns modelos e dicas inspiradoras.
Além delas, as arquitetas Cristiane Schiavoni e Elaine Faustino marcam presença com orientações e ideias para posicionar o mobiliário nos quartos de bebês.
Projeto Estúdio Uvva Crédito: Manu Oristanio
Poltrona de amamentação em um quarto grande:
A poltrona de amamentação se tornou a grande aliada para as mamães nessa fase delicada. Sendo assim, a decoração do quarto do bebê precisa estar preparada para receber este móvel tão importante. E em ambientes mais amplos, o modelo pode ser maior.
Neste projeto, as profissionais escolheram uma poltrona espaçosa e que envolve esse momento materno. O jeans conversa com o rosa degradê aplicado na parede com boiserie. Em um cantinho especial, próximo ao berço, a mamãe tem um lugar aconchegante para apoiar costas e braços. A capa removível simplifica o processo de limpeza. “Bem-estar, ergonomia e conforto regem nossas escolhas”, afirma Juliana Flauzino.
Projeto Estúdio Uvva Crédito: Manu Oristanio
Poltrona de amamentação em um quarto pequeno:
O tamanho do ambiente influencia diretamente na escolha da poltrona de amamentação. E há sempre como inseri-la no projeto ao aproveitar o vão entre o berço e a parede. Em tom neutro, a peça atua como um apoio importante para cabeça, costas e braços da mãe.
Móvel que será utilizado com intensa frequência, é imprescindível considerar alguns elementos de atenção como a largura ideal para cada tipo de corpo e um encosto funcional que termine na altura da cabeça e apoio para os braços. Além disso, a presença de almofadas soltas e macias facilita o dia-a-dia.
Projeto Cris Schiavoni Crédito: Carlos Piratininga
Um toque de modernidade:
É possível inovar na hora de eleger o modelo da poltrona. A arquiteta Cristiane Schiavoni trouxe uma cadeira Egg para acrescentar notoriedade ao quarto. Além disso, ela acomoda corretamente a lombar e possibilita o apoio da cabeça no momento da amamentação. O desenho moderno foge do tradicional, deixando o ambiente convidativo e charmoso.
A cor azul claro, aplicado no mobiliário e detalhes como o papel de parede, oferece delicadeza e serenidade.
Projeto Cris Schiavoni Crédito: Carlos Piratininga
Poltrona de amamentação com pufe:
Neste projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, o modelo possui um diferencial importante: o pufe para apoio dos pés ajuda muito no descanso materno. Como recomendação, o item pode ser exatamente da altura do assento ou levemente mais baixo. “O essencial é elevar as pernas”, ressalta Cristiane.
Outra questão valiosa ressaltada pela profissional diz respeito à altura da poltrona e da mamãe. “No nosso trabalho precisamos considerar essa relação de proporções para não causar dores entre o levantar e sentar. De forma alguma podemos quebrar essa áurea de relaxamento. Sempre gosto que a gestante e a futura mamãe prove a poltrona antes da decisão final de compra”, destaca.
Projeto: Elaine Faustino Crédito: Mariana Lima
Cantinho de amamentação:
Nesse quartinho assinado pela arquiteta Elaine Faustino, a poltrona com balanço foi posicionada ao lado da janela, que por sua vez tem a privacidade e a proteção da persiana para controle da iluminação externa. Ainda do ladinho do berço, a mãe pode sentar comodamente e elevar os pés no pufe.
Na proposta de decoração da profissional, o toque especial da decoração ficou por conta da gallery wall formada por quadros de diferentes tamanhos e cores. As delicadas Candy Colours, presentes nos objetos, enchem o cômodo de luz e alegria, além atuar como tons que acalmam os pequenos.

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