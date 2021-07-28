Criança leva tiros ao ajudar cavalo vítima de maus-tratos em Cachoeiro

Um menino de 10 anos ficou ferido na barriga após levar tiros de uma arma de chumbinho na tarde dessa terça-feira (27) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, ele ajudava um cavalo que sofria maus-tratos. O atirador não foi detido.
De acordo com o registro policial, o caso aconteceu às 17h50 de terça-feira. A criança ajudava o animal que estava amarrado, sem água e sem comida em um pasto. Segundo moradores relataram à polícia, o cavalo foi furtado por um homem suspeito de tráfico na região.
Ele atirou na criança, que foi socorrida por familiares ao Hospital Infantil Francisco de Assis, no município. Segundo a assessoria da unidade, o menino deu entrada no hospital, passou por atendimento e recebeu alta médica no mesmo dia.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime que depende que a vítima se manifeste para que haja investigação. A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online: https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br