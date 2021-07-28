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Violência

Homem é esfaqueado por mulher perto da Delegacia de Homicídios em Vitória

A cena foi flagrada pela reportagem da TV Gazeta, que estava no local. O homem foi ferido no rosto. Logo após a agressão, a mulher tentou fugir, mas acabou abordada por policiais

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:49
Homem foi ferido no rosto perto da Delegacia de Homicídios de Vitória. Mulher foi presa
Homem foi ferido no rosto perto da Delegacia de Homicídios de Vitória. Mulher foi presa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi esfaqueado por uma mulher perto da Delegacia de Homicídios, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, no final da manhã desta quarta-feira (28).
A cena foi flagrada pela reportagem da TV Gazeta, que estava no local. O homem foi ferido no rosto. Logo após a agressão, a mulher tentou fugir, mas acabou abordada por policiais nas imediações de uma faculdade de Direito, do outro lado da Reta da Penha. Ela ainda estava com a faca na mão quando foi presa pelos policiais da própria Delegacia de Homicídios.
Ainda não há informações se o homem é conhecido da mulher ou se é companheiro ou ex-companheiro. Ela foi encaminhada pelos policiais para o Departamento Médico Legal (DML), onde fará exame de corpo de delito, e depois será ouvida pelos investigadores. 

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