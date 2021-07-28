Homem é esfaqueado por mulher perto da Delegacia de Homicídios em Vitória

A cena foi flagrada pela reportagem da TV Gazeta, que estava no local. O homem foi ferido no rosto. Logo após a agressão, a mulher tentou fugir, mas acabou abordada por policiais nas imediações de uma faculdade de Direito, do outro lado da Reta da Penha. Ela ainda estava com a faca na mão quando foi presa pelos policiais da própria Delegacia de Homicídios.