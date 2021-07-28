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Ocorrência interditou rodovia

Suspeito de esfaquear a namorada em Vila Velha é encaminhado ao presídio

O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:16

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:16
Vila Velha
Ocorrência policial interdita o trânsito em Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva
O homem suspeito de esfaquear a namorada nesta terça-feira (27) em um escritório comercial no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, foi autuado pela Polícia Civil e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
De acordo com informações da Polícia Militar, após a agressão, o acusado se trancou sozinho no local e ameaçou tirar a própria vida. A mulher foi socorrida pelo Samu.
A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.
"O conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", informa a nota enviada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28).
Vila Velha
Homem foi levado por ambulância do Samu Crédito: Carlos Alberto Silva

RODOVIA INTERDITADA

Os dois sentidos da Rodovia do Sol chegaram a ser interditados para atuação dos militares da Cimesp, que tentaram negociar com o homem a rendição. O trecho contou com desvio na altura do km 7,9, segundo a Rodosol, concessionária responsável pela rodovia.
Por volta das 17h, agentes da Cimesp entraram no local em que houve o crime, de onde saíram às 17h20. Segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi encaminhado ao atendimento médico e depois levado a uma delegacia do município.

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