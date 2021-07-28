Suspeito de esfaquear a namorada em Vila Velha é encaminhado ao presídio

Ocorrência policial interdita o trânsito em Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com informações da Polícia Militar , após a agressão, o acusado se trancou sozinho no local e ameaçou tirar a própria vida. A mulher foi socorrida pelo Samu

A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.

"O conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", informa a nota enviada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28).

Homem foi levado por ambulância do Samu Crédito: Carlos Alberto Silva

RODOVIA INTERDITADA

Os dois sentidos da Rodovia do Sol chegaram a ser interditados para atuação dos militares da Cimesp, que tentaram negociar com o homem a rendição. O trecho contou com desvio na altura do km 7,9, segundo a Rodosol, concessionária responsável pela rodovia.