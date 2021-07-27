Ocorrência policial interdita a Rodovia do Sol em Vila Velha

Um homem agrediu a companheira e a feriu com uma faca dentro de um escritório comercial, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, no início da tarde desta terça-feira (27). Posteriormente, de acordo com informações da Polícia Militar, o acusado se trancou, sozinho, no local, e ameaçou tentar contra a própria vida. A mulher foi socorrida pelo Samu.
A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.
Os dois sentidos da Rodovia do Sol chegaram a ser interditados para atuação dos militares da Cimesp, que tentaram negociar com o homem a rendição. O trecho contou com desvio na altura do km 7,9, segundo a Rodosol, concessionária responsável pela rodovia.
Por volta das 17h, agentes da Cimesp entraram no local em que houve o crime, de onde saíram às 17h20. Segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi encaminhado ao atendimento médico e depois seria levado a uma delegacia do município.
A Polícia Civil também foi demandada para saber o que acontece com o suspeito a partir de agora e informou que somente após a ocorrência ser entregue na Delegacia e a finalização das oitivas da ocorrência estarão disponíveis informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o suspeito. O nome do agressor não foi divulgado.
Também procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que não foi acionada para a ocorrência.