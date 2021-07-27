Ocorrência policial interdita a Rodovia do Sol em Vila Velha

A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.

Por volta das 17h, agentes da Cimesp entraram no local em que houve o crime, de onde saíram às 17h20. Segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi encaminhado ao atendimento médico e depois seria levado a uma delegacia do município.