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Na  ES 060

Motorista morre em acidente envolvendo caminhão em Presidente Kennedy

Davi Marvila, de 34 anos, dirigia um Chevrolet Corsa Sedan e bateu na lateral de um caminhão carregado de cana-de-açúcar por volta das 6h, na altura de Marobá

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:52
Guarda municipal de Presidente Kennedy chegou ao local antes da polícia
Guarda municipal de Presidente Kennedy chegou ao local antes da polícia Crédito: Guarda Municipal
Um motorista de 34 anos morreu após bater na lateral de um caminhão, na manhã desta segunda-feira (26) na rodovia ES 060, em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Davi Marvila, dirigia um Chevrolet Corsa Sedan e morreu no local.
A Guarda Municipal chegou ao local antes da Polícia Militar e ajudou a orientar os motoristas que trafegavam na via. Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 6h, na altura de Marobá. O veículo de passeio bateu na lateral do caminhão, que estava carregado de cana-de-açúcar.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o condutor do carro teve a morte confirmada no local. A polícia constatou ainda que Davi não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e informou que nenhuma irregularidade foi confirmada com relação ao motorista do caminhão.
Polícia Civil informou que o condutor do caminhão prestou socorro à vítima e, após dar esclarecimentos na Delegacia Regional de Itapemirim, ele foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Presidente Kennedy e, para que a apuração seja preservada, a polícia explicou que nenhuma outra informação será repassada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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