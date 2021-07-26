Preso suspeito de matar ex-marido da namorada em Cachoeiro

Preso suspeito de matar ex-marido da atual namorada em Cachoeiro Crédito: Reprodução

Segundo a Polícia Civil , eles chegaram até o suspeito depois que a ex-mulher de Higor procurou a polícia para registrar o desaparecimento, o que só aconteceu no mês de junho, dois meses depois que o corpo foi encontrado. A identificação havia sido realizada por exames.

Enquanto a mulher era questionada sobre os dados do desaparecido, ela informou que ele tinha uma tatuagem no peito. Neste momento, o policial lembrou do corpo de Higor que tinha uma tatuagem com o nome na mesma região. O nome tatuado é do filho do casal.

O corpo de Higor Rangel foi encontrado em abril deste ano no Rio Itapemirim Crédito: Reprodução

A mulher foi chamada para reconhecer o corpo e a Polícia Civil iniciou a investigação. Segundo informações apuradas pela polícia, mesmo separados, Higor ainda morava com a ex-companheira. Atualmente, o suspeito de cometer o crime é quem vivia com mulher na residência.

Ainda de acordo com a PC, pertences de Higor foram encontrados com um amigo do suspeito, que disse ter comprado dele. O suspeito foi preso no bairro Baiminas. Durante interrogatório, ele confessou que cometeu o crime, pois estava sendo ameaçado pela vítima. A mulher deixou de ser testemunha e também será investigada. Ela prestou depoimento nesta manhã.

O delegado Felipe Vivas informou que o crime foi brutal e planejado, e o corpo tinha marcas de que tentaram apagar a tatuagem, provavelmente para atrapalhar a identificação. Ainda não se sabe como e onde foi o assassinato.

CORPO FOI ENCONTRADO MUTILADO

Segundo a polícia, o corpo estava envolvido em sacos plásticos. Foi encontrado por moradores do bairro Coronel Borges, no dia 28 de abril deste ano. O caso chamou a atenção das pessoas, pois, inicialmente, apenas o tronco foi localizado.