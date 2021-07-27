Corpo desmembrado em rio: após ser preso, homem confessa crime no ES

Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

A confissão do crime aconteceu durante o interrogatório na delegacia, em Cachoeiro. Segundo o delegado Felipe Vivas, o suspeito, que tem 28 anos, informou que cometeu o crime, pois estava sendo ameaçado pela vítima. O motivo das ameaças seria o envolvimento da ex-mulher de Higor com o suspeito.

“A vítima foi morta porque descobriu que a sua ex-mulher estava se envolvendo com o suspeito. Após saber desse romance, os dois homens começaram a fazer ameaças um para o outro. A vítima teve seu corpo desmembrado pelo criminoso. O corpo somente foi identificado no dia 17 de junho, quando a sua ex-companheira compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos”, explicou o delegado.

A data do crime não foi divulgada pela Polícia Civil, mas o corpo de Higor foi encontrado mutilado no dia 28 de abril deste ano. A primeira parte localizada foi o tronco, depois foram encontrados membros superiores e inferiores, além da cabeça, em sacos plásticos.

O detido será investigado por envolvimento em homicídio doloso e as investigações vão continuar para identificar e prender outros indivíduos envolvidos neste crime. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

MULHER TAMBÉM FOI PRESA

A PRISÃO DO SUSPEITO

Segundo a Polícia Civil, eles chegaram até o suspeito depois que a ex-mulher de Higor procurou a polícia para registrar o desaparecimento, o que só aconteceu no mês de junho, dois meses depois que o corpo foi encontrado. A identificação havia sido realizada por exames.

O corpo de Higor Rangel foi encontrado em abril deste ano no Rio Itapemirim Crédito: Reprodução

Enquanto a mulher era questionada sobre os dados do desaparecido, ela informou que ele tinha uma tatuagem no peito. Neste momento, o policial lembrou do corpo de Higor que tinha uma tatuagem com o nome na mesma região. O nome tatuado é do filho do casal. A mulher foi chamada para reconhecer o corpo e a Polícia Civil iniciou a investigação.

O delegado Felipe Vivas informou que o crime foi brutal e planejado, e que o corpo tinha marcas de que tentaram apagar a tatuagem, provavelmente para atrapalhar a identificação.

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