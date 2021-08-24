Mulher abriu a porta de casa para namorado matar e esquartejar ex no ES

Higor Fabiano Rangel, de 24 anos Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi desmembrado no interior da residência onde vivia, com a utilização de uma serrinha, sendo posteriormente arremessado no Rio Itapemirim. Durante as diligências, a perícia utilizou o reagente bluestar para detectar a presença de sangue no imóvel e foi possível verificar vestígios em alguns pontos da residência.

Os nomes da mulher e de seu namorado não foram divulgados pela polícia. Durante a prisão, a mulher estava com o filho, que foi entregue ao avô materno. A suspeita será encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

“Nossa equipe foi até ao local e, conversando com a suspeita, ela assumiu ter participado do crime. Ela disse que vivia em constantes brigas com a vítima, sendo, inclusive, ameaçada por ela na sexta-feira que antecedeu o crime, o que despertou a ira do então namorado, ao tomar conhecimento”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

A mulher disse ainda que no dia 25 de abril, manteve contato com o namorado e, na parte da noite, informou o momento em que a vítima já havia adormecido. Pouco tempo depois, o suspeito chegou à porta da residência, que foi aberta por ela. Ele, em posse de uma faca, foi até o quarto em que o Higor dormia e o executou.

Anteriormente, havia a hipótese de Higor ter sido sequestrado antes de ser esquartejado, mas o delegado Felipe Vivas explicou à reportagem de A Gazeta, na manhã desta terça-feira (24), que essa foi uma versão inventada pelo homem de 28 anos, na tentativa de isentar a companheira dele de qualquer responsabilidade. O delegado contou ainda que "foi ela quem avisou que a vítima dormiu e também abriu a porta".

FILHO DO CASAL DORMIA ENQUANTO PAI ERA EXECUTADO

Segundo a Polícia Civil, no momento da execução, o filho da vítima, de 4 anos, estava dormindo no quarto ao lado enquanto o pai era executado.

"No dia seguinte, por orientação do namorado, a suspeita foi até um comércio e adquiriu cloro e serrinha, que foram utilizados respectivamente para limpar o local e para serrar o corpo de Higor Fabiano Rangel. A mulher disse que o corpo, após ser desmembrado, foi carregado pelo suspeito por um caminho por trás do Hospital Paulo Pereira, que dá acesso ao antigo Colégio Darwin, sendo desovado no Rio Itapemirim”, ressalta o delegado.

PRISÃO DO NAMORADO DA MULHER

A polícia chegou ao suspeito depois que a ex-mulher de Higor procurou a polícia para registrar o desaparecimento do homem, o que só aconteceu em junho, dois meses após o corpo ter sido encontrado.

A mulher alegou para a polícia que continuava morando com Higor na mesma residência, mas que eles já estavam separados.

A data do crime não foi divulgada pela Polícia Civil, mas o corpo de Higor foi encontrado mutilado no dia 28 de abril deste ano . A primeira parte localizada foi o tronco, depois foram encontrados membros superiores e inferiores, além da cabeça, em sacos plásticos.

OUTRO SUSPEITO PRESO

"Esse indivíduo já havia sido preso pela nossa equipe no dia 16 [de julho], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar pela prática de tráfico de drogas. Com ele, além de cocaína e material comumente utilizado no envase de drogas, foi apreendido o aparelho celular pertencente à vítima", contou.

De acordo com Vivas, ao ser interrogado no último dia 16 sobre o aparelho de celular que foi encontrado com ele, o detido informou que havia adquirido o telefone do homem de 28 anos, negando qualquer envolvimento na morte da vítima. Após audiência de custódia no dia seguinte para analisar a autuação em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ele foi liberado.

"Com a prisão do homem de 28 anos — namorado da ex-mulher da vítima — [realizada no dia 26 de julho], e com o avançar das investigações, ficou claro o envolvimento ativo desse segundo suspeito de 30 anos na morte de Higor Fabiano Rangel, motivo pelo qual foi representado ao Judiciário pela decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias. O mandado foi deferido e devidamente cumprido", disse o delegado.

Atualização Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil enviou mais detalhes sobre o crime, como a mulher ter comprado a serrinha utilizada para cortar o corpo do ex-companheiro e que o filho dela com a vítima estava dentro da casa no momento da morte. A mulher também alegou à polícia que era ameaçada pelo ex. O texto foi atualizado.