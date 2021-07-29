Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpo estava em rio

Preso suspeito de ajudar homem a matar ex-marido da namorada em Cachoeiro

Homem de 30 anos teria ajudado jovem de 28 anos, preso na última segunda-feira (26) suspeito de sequestrar e desmembrar o corpo de Higor Fabiano Rangel, ex-marido de sua namorada

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2021 às 15:20
O corpo de Higor Rangel foi encontrado em abril deste ano no Rio Itapemirim. A polícia chegou até o suspeito depois que a mulher registrou o desaparecimento
Polícia Civil prendeu suspeito de ajudar homem a matar o ex-marido de sua namorada em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de ajudar outro homem, de 28 anos, a sequestrar e esquartejar o ex-marido de sua namorada, o jovem Higor Fabiano Rangel, 23. O tronco da vítima foi encontrado no Rio Itapemirim, no dia 28 de abril.
Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu por cumprimento de mandado de prisão temporária e foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.
O delegado Felipe Vivas explicou que o homem teria ajudado o suspeito de 28 anos, preso na última segunda-feira (26), em todo o crime. "Esse indivíduo já havia sido preso pela nossa equipe no último dia 16, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar pela prática de tráfico de drogas. Com ele, além de cocaína e material comumente utilizado no envase de drogas, foi apreendido o aparelho celular pertencente à vítima", contou o titular da DHPP de Cachoeiro.
De acordo com Vivas, ao ser interrogado no último dia 16 sobre o aparelho de celular que foi encontrado com ele, o detido informou que havia adquirido o telefone do homem de 28 anos, negando qualquer envolvimento na morte da vítima. Após audiência de custódia no dia seguinte para analisar a autuação em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ele foi liberado.
 "Com a prisão do homem de 28 anos — namorado da ex-mulher da vítima — realizada nessa segunda-feira (26), e com o avançar das investigações, ficou claro o envolvimento ativo de desse segundo suspeito de 30 anos na morte de Higor Fabiano Rangel, motivo pelo qual foi representado ao Judiciário pela decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias. O mandado foi deferido e devidamente cumprido", disse o delegado.
O homem de 30 anos será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia não informou o nome dos dois suspeitos detidos.

RELEMBRE O CRIME

O tronco de Higor Fabiano Rangel foi localizado no Rio Itapemirim, no dia 28 de abril, com cabeça e membros superiores e inferiores cortados e armazenados em sacolas plásticas.
“Ele foi morto porque descobriu que a ex-mulher dele estava se envolvendo com o suspeito detido na segunda-feira (26). Após esse romance vir à tona, os dois homens começaram a fazer ameaças um para o outro. A vítima foi sequestrada e teve seu corpo desmembrado pelo criminoso. O corpo foi identificado somente no dia 17 de junho, quando a ex-companheira da vítima compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos”, explicou o delegado Felipe Vivas.

Veja Também

Carro com pacientes a caminho de quimioterapia se envolve em acidente no ES

Adolescente é encontrado morto após esfaquear vizinha em Vila Velha

Criminosos fazem reféns em fábrica e funcionário é baleado em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados