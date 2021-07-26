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Acidente

Caminhão tomba sobre viatura e derruba árvore em Dores do Rio Preto

Com a manobra do caminhão, a carga tombou em cima de uma viatura estacionada e uma antiga árvore também veio ao chão. Ninguém ficou ferido no acidente

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:21
Caminhão atinge viatura da Polícia Militar
Caminhão atinge viatura da Polícia Militar Crédito: Elaine Benelli
Um caminhão acabou tombando sobre uma viatura da Polícia Militar quando fazia uma manobra na Praça da Igreja Matriz de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, na manhã desta segunda-feira (26). Com a manobra, uma antiga árvore também veio ao chão. Ninguém ficou ferido no acidente.
O acidente aconteceu por volta das 11h e chamou atenção dos moradores da pequena cidade. Segundo a Polícia Militar, a viatura estava estacionada na base, em local reservado, e os militares estavam fora do veículo.
Caminhão atinge viatura da Polícia Militar
Caminhão atinge viatura da Polícia Militar Crédito: Elaine Benelli
O prefeito do município, Claudemir de Menezes, conta que na região central de Dores do Rio Preto passam muitos caminhões por existir muitas serrarias de eucalipto no entorno. “O caminhão foi curvar e, com o peso, a carga caiu sobre a viatura e derrubou a árvore. A árvore é antiga, já estávamos com documentação para retirá-la, pois estava podre, condenada”, contou o prefeito.
O tronco foi cortado em diversas partes e retirado da via. Até o início da tarde, o caminhão estava no local, seria retirado da via com auxílio de um guincho e a viatura aguardava perícia. “Isso nunca havia acontecido na cidade e, felizmente, foi só um susto, apesar dos danos”, disse Claudemir de Menezes.

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