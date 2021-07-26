Caminhão tomba sobre viatura e derruba árvore em Dores do Rio Preto

Caminhão atinge viatura da Polícia Militar Crédito: Elaine Benelli

Um caminhão acabou tombando sobre uma viatura da Polícia Militar quando fazia uma manobra na Praça da Igreja Matriz de Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó, na manhã desta segunda-feira (26). Com a manobra, uma antiga árvore também veio ao chão. Ninguém ficou ferido no acidente.

O acidente aconteceu por volta das 11h e chamou atenção dos moradores da pequena cidade. Segundo a Polícia Militar, a viatura estava estacionada na base, em local reservado, e os militares estavam fora do veículo.

Caminhão atinge viatura da Polícia Militar Crédito: Elaine Benelli

O prefeito do município, Claudemir de Menezes, conta que na região central de Dores do Rio Preto passam muitos caminhões por existir muitas serrarias de eucalipto no entorno. “O caminhão foi curvar e, com o peso, a carga caiu sobre a viatura e derrubou a árvore. A árvore é antiga, já estávamos com documentação para retirá-la, pois estava podre, condenada”, contou o prefeito.