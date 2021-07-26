Dois adolescentes morrem em batida na BR 482 em Alegre

Dois adolescentes morrem em acidente na BR 482 em Alegre Crédito: Leitor A Gazeta

Dois adolescentes morreram após um acidente de trânsito na BR 482, em Alegre , na Região Sul do Espírito Santo , na tarde deste domingo (25). Eles estavam em uma moto que bateu em uma caminhonete. A informação dada pela família à polícia é que a moto foi pega sem autorização do responsável.

De acordo com informações da Polícia Militar , a colisão entre a moto e o veículo foi frontal e a moto, que seguia sentido Alegre, é que teria invadido a contramão em uma curva. A caminhonete seguia no sentido oposto. Uma perícia será feita no local para confirmar a dinâmica do acidente.

Ainda segundo a polícia, com a força do impacto, os veículos e o corpo de uma das vítimas foram parar fora da pista, próximo a um barranco.

Quem estava conduzindo a moto, era o adolescente, de 15 anos, Erickson Emiliano Adão, que morreu no local do acidente. Junto com ele, estava o Welden dos Santos da Silva, de 17 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu enquanto era levado para ao Pronto Atendimento de Alegre.

Um familiar de Erickson disse na delegacia que o adolescente pegou a moto sem autorização.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem demandou a Polícia Civil para saber sobre o que aconteceu com o motorista da caminhonete. A Polícia Civil informou que, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, quando o condutor presta socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante.

"O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada."

Perguntada sobre o teste do bafômetro no motorista, a Polícia Civil não respondeu sobre o questionamento da reportagem.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.