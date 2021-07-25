Incêndio em vegetação queima área de dois campos de futebol em Castelo

Incêndio queimou área de, aproximadamente, dois campos de futebol em Castelo

Fogo começou no fim da tarde de sexta-feira (23)

Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo oferecia risco de atingir casas próximas e danificar a rede pública de fiações elétricas. Na Avenida João Venturim Filho, a fumaça dificultou a visibilidade dos carros e pedestres, prejudicando o trânsito.