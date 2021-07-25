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Chegou perto das casas

Incêndio em vegetação queima área de dois campos de futebol em Castelo

O fogo no bairro Niterói gerou muita fumaça, que atrapalhou a visibilidade de pedestres e motoristas

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 15:39

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jul 2021 às 15:39
O fogo em vegetação no bairro Niterói gerou muita fumaça que atrapalhou a visibilidade de pedestres e motoristas. Bombeiros levaram 90 minutos para conter as chamas
Incêndio queimou área de, aproximadamente, dois campos de futebol em Castelo Crédito: Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio queimou uma extensa área de vegetação e se aproximou de residências no bairro Niterói, no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo. As chamas, que começaram no início da noite desta sexta-feira (23), causaram muita fumaça, que se espalhou pelas ruas próximas.
O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 18h e contatou que o incêndio já havia atingido uma área de vegetação que corresponde a aproximadamente dois campos de futebol.
O fogo em vegetação no bairro Niterói gerou muita fumaça que atrapalhou a visibilidade de pedestres e motoristas. Bombeiros levaram 90 minutos para conter as chamas
Fogo começou no fim da tarde de sexta-feira (23) Crédito: Divulgação/Bombeiros
Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo oferecia risco de atingir casas próximas e danificar a rede pública de fiações elétricas. Na Avenida João Venturim Filho, a fumaça dificultou a visibilidade dos carros e pedestres, prejudicando o trânsito.
O combate ao incêndio foi feito com bombas e abafadores. Toda a operação durou cerca de 90 minutos.
O fogo em vegetação no bairro Niterói gerou muita fumaça que atrapalhou a visibilidade de pedestres e motoristas. Bombeiros levaram 90 minutos para conter as chamas
Combate ao fogo em Castelo durou 90 minutos Crédito: Divulgação/ Bombeiros

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