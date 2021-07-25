Incêndio em vegetação queima área de dois campos de futebol em Castelo

Um incêndio queimou uma extensa área de vegetação e se aproximou de residências no bairro Niterói, no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo. As chamas, que começaram no início da noite desta sexta-feira (23), causaram muita fumaça, que se espalhou pelas ruas próximas.
O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 18h e contatou que o incêndio já havia atingido uma área de vegetação que corresponde a aproximadamente dois campos de futebol.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo oferecia risco de atingir casas próximas e danificar a rede pública de fiações elétricas. Na Avenida João Venturim Filho, a fumaça dificultou a visibilidade dos carros e pedestres, prejudicando o trânsito.
O combate ao incêndio foi feito com bombas e abafadores. Toda a operação durou cerca de 90 minutos.