Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Mulher é morta a tiros em Itapemirim, Sul do ES

Segundo populares disseram à Polícia Militar, crime teria sido praticado por dois homens armados

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:44
Delegacia Regional de Itapemirim
Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi morta a tiros em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações de populares à Polícia Militar, a mulher foi encontrada com várias perfurações, inclusive na cabeça, por volta das 16 horas, na localidade de Maraguá. Dois homens teriam participado do crime e fugido por um matagal.
A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil. Por meio de nota, informou que nenhum suspeito foi detido e, como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos.
A polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e não é necessário se identificar para denunciar.

Veja Também

Caminhão roubado em assalto a empresa com refém é encontrado em Cachoeiro

Caminhão roubado em Minas é recuperado após cerco policial em Alegre

Jovem morre após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim homicídio Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados