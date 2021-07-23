Mulher é morta a tiros em Itapemirim, Sul do ES

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi morta a tiros em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações de populares à Polícia Militar, a mulher foi encontrada com várias perfurações, inclusive na cabeça, por volta das 16 horas, na localidade de Maraguá. Dois homens teriam participado do crime e fugido por um matagal.
A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil. Por meio de nota, informou que nenhum suspeito foi detido e, como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos.
A polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e não é necessário se identificar para denunciar.