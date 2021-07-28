Vigilante é preso por assaltar e ameaçar funcionários de loja de celulares em Cariacica

Um vigilante de 48 anos foi preso após invadir uma loja e ameaçar os funcionários para roubar celulares. O crime aconteceu na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, nesta terça-feira (27).
Funcionários da loja relataram que o vigilante Gessimar Soares Cardoso chegou ao estabelecimento usando uma arma e ordenou que os celulares e alguns relógios fossem colocados em sua mochila.
Ainda de acordo com os funcionários, antes de fugir do local, o vigilante fez ameaças, dizendo que voltaria para matá-los caso a polícia ou outras pessoas fossem acionadas.
No entanto, a saída do homem da loja despertou a desconfiança de pessoas que passavam pelo local e que decidiram checar com os funcionários o que havia acontecido.
Agentes da Guarda Municipal de Cariacica que passavam pelo local em uma viatura foram avisados e iniciaram buscas na região. A Polícia Militar também foi acionada e auxiliou nas buscas.
O homem foi encontrado pelos guardas e confessou o crime. A arma que estava com ele era falsa. O preso foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por roubo.