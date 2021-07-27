Motoboy é preso após alugar quitinete para traficar drogas em Vila Velha

Um motoboy de 28 anos foi preso, na última sexta-feira (23), por policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), na região do bairro Guaranhus, em Vila Velha.
A prisão foi divulgada nesta terça-feira (27). Segundo o delegado Tarcísio Otoni, chefe do Denarc, o suspeito alugou uma quitinete para cortar, armazenar e distribuir a droga para bocas de fumo da cidade.
No local, foram encontrados 54 kg de maconha em duas malas de viagem. "Ele trabalhava como motoboy, ganhava salário comissão, mas optou pelo dinheiro fácil do tráfico de drogas", disse Otoni.
O delegado disse ainda que o homem contou aos policiais que começou a trabalhar para o tráfico porque precisava de mais dinheiro. O motoboy foi autuado por tráfico e associação ao tráfico e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.