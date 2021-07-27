Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
54 kg de maconha no local

Motoboy é preso após alugar quitinete para traficar drogas em Vila Velha

No imóvel, localizado no bairro Guaranhuns, foram apreendidos 54 kg de maconha em duas malas de viagem. Segundo a polícia,  o suspeito alugou uma quitinete para cortar, armazenar e distribuir drogas para bocas de fumo da cidade

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 13:14

Publicado em 

27 jul 2021 às 13:14
Maconha encontrada em quitinete, em Vila Velha, na Grande Vitória
Maconha encontrada em quitinete, em Vila Velha, na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PC
Um motoboy de 28 anos foi preso, na última sexta-feira (23), por policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), na região do bairro Guaranhus, em Vila Velha.
A prisão foi divulgada nesta terça-feira (27). Segundo o delegado Tarcísio Otoni, chefe do Denarc, o suspeito alugou uma quitinete para cortar, armazenar e distribuir a droga para bocas de fumo da cidade.
No local, foram encontrados 54 kg de maconha em duas malas de viagem. "Ele trabalhava como motoboy, ganhava salário comissão, mas optou pelo dinheiro fácil do tráfico de drogas", disse Otoni.
O delegado disse ainda que o homem contou aos policiais que começou a trabalhar para o tráfico porque precisava de mais dinheiro. O motoboy foi autuado por tráfico e associação ao tráfico e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Veja Também

Motociclista fica gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica

Justiça estipula fiança e manda soltar motorista que atropelou frentista no ES

Mulher confessa que ajudou comparsa a matar o marido em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados