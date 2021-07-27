Motociclista fica gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica

Motociclista ficou gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica Crédito: Foto leitor

Do G1 ES

Uma motociclista ficou gravemente ferida na noite desta segunda-feira (26) após ser atingida por uma caminhonete no bairro Tabajara, em Cariacica . De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta de 19h.

Moradores contaram aos policiais que a caminhonete, modelo Hilux, teria invadido a faixa onde estava a moto. Após o acidente, o motorista, que ainda de acordo com testemunhas seria um sargento da Polícia Militar, fugiu sem prestar socorro. O veículo foi abandonado em uma rua próxima.

Ainda de acordo com a ocorrência, a motociclista sofreu várias fraturas e precisou ser sedada.

Motorista da Hilux invadiu a faixa onde estava a moto Crédito: Foto leitor

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que durante o atendimento da ocorrência, o condutor do veículo não foi localizado e o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

O QUE DIZ A PM