Motociclista fica gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica

Uma motociclista ficou gravemente ferida na noite desta segunda-feira (26) após ser atingida por uma caminhonete no bairro Tabajara, em Cariacica. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta de 19h.
Moradores contaram aos policiais que a caminhonete, modelo Hilux, teria invadido a faixa onde estava a moto. Após o acidente, o motorista, que ainda de acordo com testemunhas seria um sargento da Polícia Militar, fugiu sem prestar socorro. O veículo foi abandonado em uma rua próxima.
Ainda de acordo com a ocorrência, a motociclista sofreu várias fraturas e precisou ser sedada.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que durante o atendimento da ocorrência, o condutor do veículo não foi localizado e o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
O QUE DIZ A PM
Sobre a informação de moradores que o motorista da caminhonete seria um policial militar, a PM informou que, se for identificado o envolvimento de algum policial militar, a Corregedoria da corporação será comunicada para adotar as providências cabíveis.