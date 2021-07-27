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Motorista deixou local

Motociclista fica gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica

Moradores contaram aos policiais que a caminhonete, modelo Hilux, teria invadido a faixa onde estava a moto. Após o acidente, o motorista, que ainda de acordo com testemunhas seria um sargento da PM, fugiu sem prestar socorro

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:56

Publicado em 

27 jul 2021 às 12:56
Motociclista ficou gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica
Motociclista ficou gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica Crédito: Foto leitor

  • Do G1 ES

Uma motociclista ficou gravemente ferida na noite desta segunda-feira (26) após ser atingida por uma caminhonete no bairro Tabajara, em Cariacica. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta de 19h.
Moradores contaram aos policiais que a caminhonete, modelo Hilux, teria invadido a faixa onde estava a moto. Após o acidente, o motorista, que ainda de acordo com testemunhas seria um sargento da Polícia Militar, fugiu sem prestar socorro. O veículo foi abandonado em uma rua próxima.
Ainda de acordo com a ocorrência, a motociclista sofreu várias fraturas e precisou ser sedada.
Motorista da Hilux invadiu a faixa onde estava a moto
Motorista da Hilux invadiu a faixa onde estava a moto Crédito: Foto leitor

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que durante o atendimento da ocorrência, o condutor do veículo não foi localizado e o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

O QUE DIZ A PM

Sobre a informação de moradores que o motorista da caminhonete seria um policial militar, a PM informou que, se for identificado o envolvimento de algum policial militar, a Corregedoria da corporação será comunicada para adotar as providências cabíveis.

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