Polícia fecha laboratório clandestino de anabolizantes em Piúma

Anabolizantes de fabricação caseira foram apreendidos em Piúma Crédito: Divulgação/ PM

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta terça-feira (27) em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo, por manter um laboratório clandestino de anabolizantes em pleno funcionamento em sua casa. Segundo a Polícia Militar , ele comercializava o produto pelos Correios.

Segundo a Polícia Militar, o alvo da operação de mandado de busca e apreensão foi a residência do suspeito, no bairro Jardim Maily. O nome do suspeito não foi revelado pela polícia.

Na casa do suspeito havia um laboratório de produção de anabolizantes, que contava com um grande aparato material para a manipulação dos produtos. Centenas de substâncias anabolizantes, aproximadamente 1,5 mil frascos vazios para comercialização dos produtos, pacotes de caixas para envio, aparelho para lacrar caixas, milhares de rótulos, balanças e insumos em geral foram apreendidos.

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O caso foi descoberto depois que a Polícia Federal recebeu informações de que um homem postava via Correios da região frascos de origem duvidosa. A polícia localizou a residência do suspeito e acompanhou algumas de suas ações. Após confirmarem a denúncia, os policiais encaminharam o caso à Polícia Civil

Ainda segundo a investigação, o detido usava diversos nomes para a postagem dos produtos, que eram vendidos por ele pela internet. Os envios eram realizados nos municípios de Piúma, Anchieta Itapemirim para não levantar suspeitas.

“A Polícia Militar alerta a população para que esteja atenta quanto ao consumo de quaisquer produtos cuja procedência seja desconhecida, visto os inúmeros problemas graves de saúde que podem ocasionar. Friso ainda que o próprio detido relatou não ter coragem de consumir os produtos que manipulava”, enfatizou o comandante da 10ª Companhia Independente, Walter Francisco de Araújo Filho.

Polícia Federal também foi acionada pela reportagem, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.