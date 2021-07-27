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Fabricação ilegal

Polícia fecha laboratório clandestino de anabolizantes em Piúma

Homem de 32 anos foi preso no local e relatou não ter coragem de consumir os produtos que manipulava. Anabolizantes eram fabricados na casa do suspeito e vendidos via Correios

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:24
Anabolizantes de fabricação caseira foram apreendidos em Piúma
Anabolizantes de fabricação caseira foram apreendidos em Piúma Crédito: Divulgação/ PM
Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta terça-feira (27) em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, por manter um laboratório clandestino de anabolizantes em pleno funcionamento em sua casa. Segundo a Polícia Militar, ele comercializava o produto pelos Correios.
Segundo a Polícia Militar, o alvo da operação de mandado de busca e apreensão foi a residência do suspeito, no bairro Jardim Maily. O nome do suspeito não foi revelado pela polícia.
Na casa do suspeito havia um laboratório de produção de anabolizantes, que contava com um grande aparato material para a manipulação dos produtos. Centenas de substâncias anabolizantes, aproximadamente 1,5 mil frascos vazios para comercialização dos produtos, pacotes de caixas para envio, aparelho para lacrar caixas, milhares de rótulos, balanças e insumos em geral foram apreendidos.
O caso foi descoberto depois que a Polícia Federal recebeu informações de que um homem postava via Correios da região frascos de origem duvidosa. A polícia localizou a residência do suspeito e acompanhou algumas de suas ações. Após confirmarem a denúncia, os policiais encaminharam o caso à Polícia Civil.
Ainda segundo a investigação, o detido usava diversos nomes para a postagem dos produtos, que eram vendidos por ele pela internet. Os envios eram realizados nos municípios de Piúma, Anchieta e Itapemirim para não levantar suspeitas.
“A Polícia Militar alerta a população para que esteja atenta quanto ao consumo de quaisquer produtos cuja procedência seja desconhecida, visto os inúmeros problemas graves de saúde que podem ocasionar. Friso ainda que o próprio detido relatou não ter coragem de consumir os produtos que manipulava”, enfatizou o comandante da 10ª Companhia Independente, Walter Francisco de Araújo Filho.
Polícia Federal também foi acionada pela reportagem, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. 
Em nota, os Correios informaram que mantêm estreita parceria com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. Disse que os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. "A empresa possui métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios", informaram os Correios por nota.

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