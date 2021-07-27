PRF apreende 4 kg de cocaína em bagageiro de ônibus em Mimoso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro quilos de cocaína dentro do bagageiro de um ônibus, nesta segunda-feira (26), durante uma fiscalização na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
Agentes da PRF efetuavam fiscalização no quilômetro 446 da rodovia, quando abordaram o ônibus de viagem interestadual, linha Rio de Janeiro x Vitória. Ao efetuar vistorias no bagageiro, os policiais encontraram, dentro de um saco plástico, quatro quilos de cocaína.
A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Mimoso do Sul.