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BR 101

PRF apreende 4 kg de cocaína em bagageiro de ônibus em Mimoso do Sul

Policiais encontraram o material dentro de um saco plástico. A droga estava no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro x Vitória

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jul 2021 às 11:52
PRF apreende 4 kg de cocaína em bagageiro de ônibus em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro quilos de cocaína dentro do bagageiro de um ônibus, nesta segunda-feira (26), durante uma fiscalização na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
Agentes da PRF efetuavam fiscalização no quilômetro 446 da rodovia, quando abordaram o ônibus de viagem interestadual, linha Rio de Janeiro x Vitória. Ao efetuar vistorias no bagageiro, os policiais encontraram, dentro de um saco plástico, quatro quilos de cocaína.
A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Mimoso do Sul.

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