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Após denúncias anônimas

Com apoio de cães, PM apreende maconha, crack e cocaína na Serra

Os entorpecentes foram encontrados durante uma série de ações realizadas nos bairros Planalto Serrano, Barro Branco e Carapina Grande nesta quarta-feira (30). Nenhum suspeito foi detido

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:14

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 jul 2021 às 16:14
Material apreendido durante averiguações na Serra
Material apreendido durante averiguações na Serra Crédito: Polícia Militar
Em uma série de apreensões realizadas em três bairros da Serra nesta quarta-feira (30), a equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar, com apoio de cães farejadores da corporação, apreendeu 963 pinos de cocaína, 214 buchas de maconha e três balanças de precisão, além de outras drogas. A ação dos militares aconteceu com base em denúncias anônimas. Nenhum suspeito foi detido durante a operação. 
No bairro Planalto Serrano, a ação aconteceu após os militares receberem uma informação de que indivíduos estariam utilizando uma residência para embalar entorpecentes. Após averiguação com ajuda do cão Apollo, foram encontrados três quilos de maconha, 64 tiras da mesma substância, 390 pinos de cocaína, 100 gramas de crack e uma balança de precisão.
Material apreendido durante averiguações na Serra
Material apreendido durante averiguações na Serra Crédito: Polícia Militar
Em Barro Branco, militares da Força Tática localizaram e apreenderam 560 pinos de cocaína, 89 buchas de maconha, dois papelotes de cocaína e duas balanças de precisão. Já no bairro Carapina Grande, policiais apreenderam um tablete de maconha, 125 buchas de maconha e 13 pinos de cocaína. O material ilícito estava escondido no cemitério do bairro.
A operação contou com auxílio de cães da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e da equipe K9 do 6º Batalhão da PM. Todo o material foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional, na Serra.

AO TODO, O QUE FOI APREENDIDO:

  • 3 kg de maconha;
  • 64 tiras de maconha;
  • Um tablete de maconha;
  • 214 buchas de maconha;
  • 100 gramas de crack;
  • 963 pinos de cocaína;
  • Dois papelotes de cocaína;
  • Três balanças de precisão.
Material apreendido durante averiguações na Serra
Material apreendido durante averiguações na Serra Crédito: Polícia Militar

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