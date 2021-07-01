Quinze pessoas são detidas durante operação na Região Serrana do ES

Quinze pessoas foram detidas durante mais uma edição da Operação Estado Presente nesta quarta-feira (30), na Região Serrana do Espírito Santo. Ao todo, 72 pessoas foram abordadas. Dos detidos, cinco possuíam mandado de prisão em aberto. Armas e drogas também foram apreendidas durante a ação, que teve como foco principal o município de Afonso Cláudio.
A operação contou com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, e, além de Afonso Cláudio, as equipes atuaram em outras cidades da Região Serrana. Também foram realizadas abordagens a 14 veículos e 25 motocicletas, com a apreensão de quatro armas e 86 pedras de crack.
Segundo a Sesp, foram realizadas "incursões em regiões de vulnerabilidade, cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, ponto base, ponto de bloqueio, abordagens, verificação de informações do Disque-Denúncia 181 e também, em conjunto com o poder municipal e Corpo de Bombeiros, fiscalização a bares. Entre policiais militares, civis, bombeiros e guardas municipais atuaram 90 agentes de segurança em 34 viaturas”.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social explicou que esta é a segunda vez que a Operação Estado Presente acontece na Região Serrana e que o objetivo da ação é aumentar a ostensividade e visibilidade policial para reduzir e controlar os principais indicadores criminais.