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Estado Presente

Quinze pessoas são detidas durante operação na Região Serrana do ES

Ao todo, 72 pessoas foram abordadas e, entre os detidos, cinco possuíam mandado de prisão em aberto. O foco da ação foi Afonso Cláudio, mas as equipes atuaram em outras cidades da região

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 13:00

Publicado em 

01 jul 2021 às 13:00
No total, foram abordadas 72 pessoas. Das 15 detidas, cinco tinham mandado de prisão em aberto
Quinze pessoas são detidas na Região Serrana durante Operação Crédito: Divulgação Sesp
Quinze pessoas foram detidas durante mais uma edição da Operação Estado Presente nesta quarta-feira (30), na Região Serrana do Espírito Santo. Ao todo, 72 pessoas foram abordadas. Dos detidos, cinco possuíam mandado de prisão em aberto. Armas e drogas também foram apreendidas durante a ação, que teve como foco principal o município de Afonso Cláudio.
A operação contou com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, e, além de Afonso Cláudio, as equipes atuaram em outras cidades da Região Serrana. Também foram realizadas abordagens a 14 veículos e 25 motocicletas, com a apreensão de quatro armas e 86 pedras de crack.
No total, foram abordadas 72 pessoas. Das 15 detidas, cinco tinham mandado de prisão em aberto
Quinze pessoas são detidas na Região Serrana durante Operação Crédito: Divulgação Sesp
Segundo a Sesp, foram realizadas "incursões em regiões de vulnerabilidade, cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, ponto base, ponto de bloqueio, abordagens, verificação de informações do Disque-Denúncia 181 e também, em conjunto com o poder municipal e Corpo de Bombeiros, fiscalização a bares. Entre policiais militares, civis, bombeiros e guardas municipais atuaram 90 agentes de segurança em 34 viaturas”.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social explicou que esta é a segunda vez que a Operação Estado Presente acontece na Região Serrana e que o objetivo da ação é aumentar a ostensividade e visibilidade policial para reduzir e controlar os principais indicadores criminais.

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