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Artemis

PF mira caça predatória em reservas do Norte do ES

A operação contou com a participação de 40 policiais federais e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Conceição da Barra e São Mateus. Quatro suspeitos foram presos em flagrante, sendo três soltos sob fiança

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 12:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jul 2021 às 12:46
PF deflagra operação contra caça predatória em reservas do Norte do ES Crédito: Polícia Federal
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (1º) a Operação Artemis, com o objetivo de combater a caça predatória em reservas ambientais do governo Federal, localizadas em São Mateus e Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Quatro suspeitos foram presos em flagrante, dos quais três foram soltos sob fiança.
A investigação teve início com informações repassadas pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) sobre a atuação de caçadores nessa localidade e, após investigações de campo feitas pela Polícia Federal, foram identificados dez suspeitos da prática de caça ilegal.
A operação contou com a participação de 40 policiais federais e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no município de Conceição da Barra. Durante o cumprimento, foram apreendidas espingardas, munições de calibres variados, sete passarinhos e armadilhas usadas para caça, além de petrechos e produtos da caça, como tatus e pacas abatidos e congelados.
Segundo informações da Polícia Federal, a caça predatória vem ocorrendo em reservas de Conceição da Barra, na Floresta Nacional do Rio Preto (Flona) e na Reserva Biológica do Córrego Grande (Rebio), que se estende até o Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em São Mateus.
Os investigados responderão pelos crimes de posse irregular de armas de fogo, bem como de caça ilegal a animais da fauna silvestre.

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