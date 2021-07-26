Dupla suspeita de sequestro em SC é detida pela PRF em Guarapari, no ES

Suspeitos foram detidos em abordagem da PRF, em Guarapari Crédito: Divulgação | PRF

Duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um sequestro no Estado de Santa Catarina foram detidas em Guarapari, no Espírito Santo, pela Polícia Rodoviária Federal . Os suspeitos foram abordados durante fiscalização de rotina da PRF, na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com informações da Polícia Civil , os conduzidos à delegacia foram um homem de 27 anos — autuado em flagrante por tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro — e uma adolescente de 17, que assinou Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.

Dupla detida pela PRF foi levada para a Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A adolescente será apresentada ao Ministério Público, que decidirá se ela será liberada à família ou encaminhada à internação. Já o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Nomes não foram divulgados.

De acordo com informações da PRF, que fez a detenção da dupla, o sequestro aconteceu no município de Itapema, no último dia 22 de julho. A vítima teria sido levada para um hotel e obrigada a transferir R$ 140 mil para a conta bancária dos suspeitos.

Carro usado pela dupla tinha notificação de envolvimento no sequestro feito em Santa Catarina, na última quinta-feira (22) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ainda segundo a PRF, o carro em que o homem e a adolescente estavam tinha ligação com o sequestro, e as características físicas deles batiam com as passadas pela vítima para a polícia catarinense. No veículo, os policiais apreenderam drogas e dinheiro em espécie. O valor não foi divulgado.

A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC), mas ainda não teve resposta. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.