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Abordagem

Dupla suspeita de sequestro em SC é detida pela PRF em Guarapari, no ES

Suspeitos foram detidos em abordagem de rotina da PRF; sequestro ocorreu em 22 de julho, na cidade de Itapema, em Santa Catarina

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:50

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:50
Viatura da PRF
Suspeitos foram detidos em abordagem da PRF, em Guarapari Crédito: Divulgação | PRF
Duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um sequestro no Estado de Santa Catarina foram detidas em Guarapari, no Espírito Santo, pela Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos foram abordados durante fiscalização de rotina da PRF, na manhã desta segunda-feira (26).
De acordo com informações da Polícia Civil, os conduzidos à delegacia foram um homem de 27 anos — autuado em flagrante por tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro — e uma adolescente de 17, que assinou Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro. 
Dupla detida pela PRF foi levada para a Delegacia Regional de Guarapari
Dupla detida pela PRF foi levada para a Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A adolescente será apresentada ao Ministério Público, que decidirá se ela será liberada à família ou encaminhada à internação. Já o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Nomes não foram divulgados.
De acordo com informações da PRF, que fez a detenção da dupla, o sequestro aconteceu no município de Itapema, no último dia 22 de julho. A vítima teria sido levada para um hotel e obrigada a transferir R$ 140 mil para a conta bancária dos suspeitos.
Carro usado pela dupla tinha notificação de envolvimento no sequestro feito em Santa Catarina, na última quinta-feira (22)
Carro usado pela dupla tinha notificação de envolvimento no sequestro feito em Santa Catarina, na última quinta-feira (22) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Ainda segundo a PRF, o carro em que o homem e a adolescente estavam tinha ligação com o sequestro, e as características físicas deles batiam com as passadas pela vítima para a polícia catarinense. No veículo, os policiais apreenderam drogas e dinheiro em espécie. O valor não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC), mas ainda não teve resposta. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Atualização

26/07/2021 - 8:39
Foi inserida foto do veículo em que estavam os detidos na abordagem da PRF.

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