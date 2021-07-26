Dupla suspeita de sequestro em SC é detida pela PRF em Guarapari, no ES

Duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um sequestro no Estado de Santa Catarina foram detidas em Guarapari, no Espírito Santo, pela Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos foram abordados durante fiscalização de rotina da PRF, na manhã desta segunda-feira (26).
De acordo com informações da Polícia Civil, os conduzidos à delegacia foram um homem de 27 anos — autuado em flagrante por tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro — e uma adolescente de 17, que assinou Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.
A adolescente será apresentada ao Ministério Público, que decidirá se ela será liberada à família ou encaminhada à internação. Já o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Nomes não foram divulgados.
De acordo com informações da PRF, que fez a detenção da dupla, o sequestro aconteceu no município de Itapema, no último dia 22 de julho. A vítima teria sido levada para um hotel e obrigada a transferir R$ 140 mil para a conta bancária dos suspeitos.
Ainda segundo a PRF, o carro em que o homem e a adolescente estavam tinha ligação com o sequestro, e as características físicas deles batiam com as passadas pela vítima para a polícia catarinense. No veículo, os policiais apreenderam drogas e dinheiro em espécie. O valor não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC), mas ainda não teve resposta. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Atualização
26/07/2021 - 8:39
Foi inserida foto do veículo em que estavam os detidos na abordagem da PRF.