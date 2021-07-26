Homem é preso após furtar bicicleta e vara de pescar em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta

Um jovem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (26) por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha após ser flagrado furtando uma bicicleta e uma vara de pescar de uma casa no bairro Aribiri.

Na Delegacia Regional de Vila Velha, o preso deu vários nomes para os policiais, o que dificultou sua identificação.

A bicicleta e a vara de pescar estavam guardadas na residência que a dona de casa Lucivânia Pereira Mattos toma conta.

Ela disse que o criminoso pulou o muro para entrar na casa, mas os vizinhos do imóvel viram a movimentação e acionaram a Guarda Municipal.

Essa não é a primeira vez que o local é alvo de criminosos. De acordo com Lucivânia, há algumas semanas um homem armado invadiu o local enquanto ela e a filha cuidavam de algumas galinhas criadas na casa.

"O homem estava armado e chegou de moto. Se aproximou porque o portão estava aberto. Anunciou o assalto e levou meu celular", contou.

A mulher reclamou da insegurança no bairro e disse que esteve na mesma delegacia e registrou boletim de ocorrência após o assalto.

Sobre o furto da bicicleta e da vara de pescar nesta segunda, a Polícia Civil informou que o homem de 22 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana

Polícia Militar informou que realiza patrulhamento preventivo diário no bairro Aribiri, além de desenvolver constantes ações de abordagens, cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e saturação na região.

"No entanto, a PM lembra que o reforço no policiamento é feito com base no mapa do crime, levando em consideração os pontos com maior incidência de ocorrências registradas. Por isso, uma viatura deve ser acionada imediatamente via 190, em caso de emergência. A PM lembra ainda que, quando não houver detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem o boletim em uma delegacia para que os fatos sejam investigados e os criminosos sejam punidos", diz parte da nota da PM.