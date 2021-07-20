Polícia Civil investiga furtos em sepulturas de São José do Calçado

Polícia investiga furto em sepulturas de São José do Calçado Crédito: Addison Viana

Na pequena cidade, de pouco mais de 10 mil habitantes, o assunto gerou indignação e até visitas de familiares das pessoas sepultadas no local para verificar os túmulos.

A aposentada Cristina Garcia reside em Vitória e ficou sabendo que objetos das sepulturas do marido e dos tios foram furtados. “Levaram uma cruz de granito da sepultura do meu marido e uma grande imagem de Nossa Senhora da sepultura dos meus tios. Seria importante ter um vigia no local. Ali tem ruas, casas próximas, será que ninguém escutou? Estou chocada. É algo sem explicação, uma falta de respeito”, disse.

Polícia investiga furto em sepulturas de São José do Calçado

A prefeitura disse que tomou conhecimento dos furtos e que tem tomados todas as medidas legais. “Isso não é normal e nunca aconteceu antes na cidade. Perderam a noção. O cemitério fica no Centro, é murado e tem portão. Nunca teve vigia no cemitério e não devo colocar. Os casos foram repassados à Polícia Civil e estamos cobrando para que seja investigado”, disse o prefeito do município, Antônio Coimbra de Almeida.

A prefeitura ainda orienta que as famílias que identificarem furto ou vandalismo nas sepulturas de familiares devem comunicar o fato à polícia.

INVESTIGAÇÃO

Segundo a Polícia Civil, dois boletins foram registrados. O titular da delegacia de São José do Calçado, Sandro Zanon, conta que investigadores fazem diligências no cemitério para identificar a autoria.