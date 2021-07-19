Vítimas carbonizadas em Ibatiba eram tio e sobrinhas que voltavam de festa

Larissa Miranda, de 18 anos e Josilaine Miranda, de 16, e o tio delas, João Batista Fagundes, de 36 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

As três pessoas que morreram carbonizadas no grave acidente na manhã do último sábado (17) eram duas irmãs e o tio delas, que dirigia o Fiat Uno em que o trio estava e que bateu de frente com uma carreta na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. A família voltava de uma festa no município quando o acidente aconteceu.

A família de Larissa Miranda, de 18 anos, e Josilaine Miranda, de 16, e do tio delas, João Batista Fagundes, de 36 anos, aguarda a liberação dos corpos para o sepultamento em Ibatiba. Os corpos estão no Departamento Médico Legal, em Vitória

“Me informaram que vão demorar mais 20 dias para conseguirem liberar os corpos. A família está em desespero, essa espera está muito difícil”, desabafou a mãe de João, Maria Erondina da Conceição.

Ela conta que mora em Vitória, mas a família é muito unida e, naquele dia, o filho, que trabalhava como pedreiro, e as duas sobrinhas voltavam de uma festa na região. Irmão de João e pai das jovens, José Canuto Dias disse que os dias têm sido de angústia e dor. João Batista Fagundes era seu único irmão.

“Perdemos três pessoas que amamos de uma só vez. Essa dor não passa, a cada dia estamos mais tristes”, disse José Canuto Dias. As filhas viviam com a mãe, que mora em Ibatiba.

Colisão entre Fiat Uno e carreta deixou três vítimas carbonizadas, em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros

O QUE DIZ A PC

Por nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos".