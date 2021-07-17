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Colisão

Três pessoas morrem carbonizadas em acidente em Ibatiba

Batida aconteceu na BR 262 e envolveu um carreta e um carro, que pegou fogo. Devido ao estado das vítimas, não foi possível identificar no local se seriam todos adultos, nem mesmo se eram homens ou mulheres

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 13:02

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 jul 2021 às 13:02
Colisão entre Fiat Uno e carreta deixou três vítimas carbonizadas, em Ibatiba
Colisão entre Fiat Uno e carreta deixou três vítimas carbonizadas, em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros
Três pessoas morreram carbonizadas na manhã deste sábado (17), na BR 262, em Ibatiba, na Região Sul do Espírito Santo. O carro em que elas estavam, um Fiat Uno branco, pegou fogo após colidir de frente com uma carreta que transportava um bloco de granito, na altura do km 157, bem próximo à entrada da cidade.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando a equipe chegou ao local, foi constatado que havia três corpos carbonizados, mas, devido ao estado das vítimas, não foi possível identificar se eram todos adultos, nem mesmo se eram homens ou mulheres. 
A PRF informou ainda que o motorista da carreta estava no local e não havia se ferido. A placa do carro é de Ibatiba, e a placa da carreta, de Vargem Alta. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil também foram acionados e estiveram no local.
Durante toda a manhã, a pista ficou interditada e, no início da tarde, após todos os procedimentos necessários e a limpeza da via, o trânsito foi liberado.
Os corpos das três vítimas foram levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi questionada pela reportagem se seria aberta uma investigação sobre o acidente, mas não houve resposta da corporação até a publicação deste texto. 
O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (Republicanos), manifestou-se por meio das redes sociais e prestou condolências às famílias das vítimas do acidente. “Minha solidariedade aos familiares da tragédia ocorrida na BR 262 em Ibatiba nesta manhã. Reforço meu combate à qualquer propagação de imagens de acidentes, isso não pode acontecer é falta de respeito com o próximo. Não quero para mim, não desejo para você. #DeusNoComando”, escreveu.

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