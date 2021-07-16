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Fogo destruiu residência

Idoso e 3 cachorros morrem em incêndio dentro de casa em Cachoeiro

Ângelo Mário Andrade, de 64 anos, morreu no imóvel. Ele tinha mais de 10 cachorros, todos encontrados na rua. Alguns ficaram feridos após o incêndio

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:48

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

16 jul 2021 às 09:48
O incêndio começou por volta das 20h desta quinta-feira (15), no bairro Recanto. Ângelo Mário Andrade morreu dentro do imóvel
Homem e três cachorros morrem em incêndio em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Um homem e três cachorros morreram durante um incêndio em residência, no Bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15), por volta das 20h. A vítima identificada como Ângelo Mário Andrade morava no imóvel que ficou totalmente destruído.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a residência possuía apenas um cômodo e, quando a equipe chegou, Ângelo já estava morto ao lado dos animais que também foram vítimas do incêndio. Outros cachorros também estavam na residência.
O incêndio começou por volta das 20h desta quinta-feira (15), no bairro Recanto. Ângelo Mário Andrade morreu dentro do imóvel
Homem e três cachorros morrem em incêndio em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Uma prima de Ângelo, que mora ao lado da residência dele, contou que chegou a vê-lo durante o dia e a noite, foi ela quem viu a casa pegando fogo. Mariângela dos Santos contou que ele morava neste cômodo porque parte da casa foi danificada durante as chuvas de janeiro de 2020, mas ele não quis ir para outro lugar e continuou morando nesta parte.
Ângelo era conhecido pelo apelido de Italiano e, segundo a família, tinha o costume de passar o dia andando pelas ruas de Cachoeiro. Ele tinha mais de 10 cachorros, todos encontrados na rua. Alguns ficaram feridos após o incêndio.
O incêndio começou por volta das 20h desta quinta-feira (15), no bairro Recanto. Ângelo Mário Andrade morreu dentro do imóvel
Homem e três cachorros morrem em incêndio em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
De acordo com os Bombeiros, foi feito uma análise ao lado da residência e nada suspeito foi encontrado. Uma perícia será realizada. A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada para retirada do corpo. Dentro do imóvel, tudo foi destruído.
Com informações de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

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