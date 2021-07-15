Teste de Covid: saiba como participar de mutirão em Cachoeiro

Saiba como participar do mutirão de testes de Covid-19 em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Hifa

Está sendo realizado, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito, um mutirão para testar a população para Covid-19 . A testagem em massa é gratuita e vai funcionar até o dia 30 de julho, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro do município. No total, foram disponibilizados 864 testes.

O mutirão é realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e pelo Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Qualquer pessoa pode fazer o teste e o atendimento é por agendamento on-line. O cadastro é no site da Sesa.

Os testes começaram a ser realizados nesta terça-feira (13) e o serviço funciona todos os dias, das 8h às 12h e das 13h às 17h, inclusive aos sábados e domingos, e segue até 30 de julho. Serão 48 testes realizados por dia.

O teste realizado é o RT/PCR e o resultado é disponibilizado no mesmo site em 48 horas. “Trata-se de um diagnóstico altamente resolutivo, que utiliza técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo”, explicou o infectologista do HIFA, Daniel Junger.

PASSO A PASSO PARA FAZER O AGENDAMENTO