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Até 30 de julho

Teste de Covid: saiba como participar de mutirão em Cachoeiro

No total, foram disponibilizados 864 testes gratuitos para a população. É necessário fazer agendamento. Veja os passos

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 11:26

Publicado em 

15 jul 2021 às 11:26
No total, foram disponibilizados 864 testes gratuitos para a população. O atendimento é por meio de agendamento
Saiba como participar do mutirão de testes de Covid-19 em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Hifa
Está sendo realizado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito, um mutirão para testar a população para Covid-19. A testagem em massa é gratuita e vai funcionar até o dia 30 de julho, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro do município. No total, foram disponibilizados 864 testes.
O mutirão é realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e pelo Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Qualquer pessoa pode fazer o teste e o atendimento é por agendamento on-line. O cadastro é no site da Sesa.
Os testes começaram a ser realizados nesta terça-feira (13) e o serviço funciona todos os dias, das 8h às 12h e das 13h às 17h, inclusive aos sábados e domingos, e segue até 30 de julho. Serão 48 testes realizados por dia.
O teste realizado é o RT/PCR e o resultado é disponibilizado no mesmo site em 48 horas. “Trata-se de um diagnóstico altamente resolutivo, que utiliza técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo”, explicou o infectologista do HIFA, Daniel Junger.

PASSO A PASSO PARA FAZER O AGENDAMENTO

  • 1º - Acesse https://saude.es.gov.br/agendamento
  • 2º - Caso já possua cadastro, basta fazer login. Caso contrário, clique em: “não possui uma conta no Acesso Cidadão? Criar uma conta.” Em seguida você precisará validar o cadastro no seu e-mail.
  • 3º - Clique em: Realizar agendamento, preencha seus dados, selecione o local “HIFA – HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS”, data e hora que deseja e, em seguida, confirme o seu agendamento.

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