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Na frente de um bar

Dois homens são mortos a tiros em frente a um bar em Piúma

Uma das vítimas trabalhava como segurança do estabelecimento, que fica no bairro Céu Azul, e a outra pessoa morta é próprio autor dos disparos contra o vigilante

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 11:56

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 jul 2021 às 11:56
Uma das vítimas estava trabalhando de segurança no bar, que fica no bairro Céu Azul. Um evento era realizado no local
Dois homens são mortos a tiros em Piúma Crédito: Espírito Santo Notícias - Luciana Maximo
Dois homens foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (17), em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu em frente a um bar, onde um evento era realizado. Uma das vítimas trabalhava como segurança no estabelecimento, que fica no bairro Céu Azul. A outra é o autor dos disparos contra o vigilante, que foi baleada por outra pessoa presente no bar.
Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas, mas informou que o segurança foi morto por um homem que chegou em um carro, acompanhado de outra pessoa. No momento em que o criminoso atirou em direção ao segurança do bar, uma outra pessoa, que estava na frente ao estabelecimento, também sacou uma arma e disparou contra o o autor dos tiros. Também não há informações sobre a identidade desse segundo atirador e se ele seria um cliente do bar que estaria armado.
Uma das vítimas estava trabalhando de segurança no bar, que fica no bairro Céu Azul. Um evento era realizado no local
Dois homens são mortos a tiros em Piúma Crédito: Espírito Santo Notícias - Luciana Maximo
Ainda segundo a polícia, o homem que atirou no segurança morreu no local. Já o segurança foi socorrido por populares para o hospital de Piúma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ninguém foi detido.
O dono do estabelecimento disse à reportagem, na manhã deste sábado (17), que não tinha condições de conversar sobre o assunto e que estava resolvendo situações referentes ao velório do segurança.
Uma das vítimas estava trabalhando de segurança no bar, que fica no bairro Céu Azul. Um evento era realizado no local
Dois homens são mortos a tiros em Piúma Crédito: Espírito Santo Notícias - Luciana Maximo
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
Uma das vítimas estava trabalhando de segurança no bar, que fica no bairro Céu Azul. Um evento era realizado no local
Dois homens são mortos a tiros em Piúma Crédito: Espírito Santo Notícias - Luciana Maximo

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