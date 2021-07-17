Dois homens são mortos a tiros em frente a um bar em Piúma

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (17), em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu em frente a um bar, onde um evento era realizado. Uma das vítimas trabalhava como segurança no estabelecimento, que fica no bairro Céu Azul. A outra é o autor dos disparos contra o vigilante, que foi baleada por outra pessoa presente no bar.
A Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas, mas informou que o segurança foi morto por um homem que chegou em um carro, acompanhado de outra pessoa. No momento em que o criminoso atirou em direção ao segurança do bar, uma outra pessoa, que estava na frente ao estabelecimento, também sacou uma arma e disparou contra o o autor dos tiros. Também não há informações sobre a identidade desse segundo atirador e se ele seria um cliente do bar que estaria armado.
Ainda segundo a polícia, o homem que atirou no segurança morreu no local. Já o segurança foi socorrido por populares para o hospital de Piúma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ninguém foi detido.
O dono do estabelecimento disse à reportagem, na manhã deste sábado (17), que não tinha condições de conversar sobre o assunto e que estava resolvendo situações referentes ao velório do segurança.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.