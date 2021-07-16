Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pediu para usar banheiro

Homem se passa por policial civil para furtar casa e é detido em Guaçuí

Como não houve flagrante, o homem de 27 anos responderá, em liberdade, pelos crimes de furto qualificado e falsidade ideológica

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 18:07
Delegacia de Guaçuí
Delegacia de Guaçuí, para onde homem detido por se passar por policial para furtar casa foi levado Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Um homem de 27 anos foi detido nesta quinta-feira (15) suspeito de ter passado por policial civil para furtar uma residência em Guaçuí, na Região do Caparaó. Como não houve flagrante, ele responderá, em liberdade, pelos crimes de furto qualificado e falsidade ideológica
Segundo a Polícia Civil, no último domingo (11) o homem foi denunciado de ter usado uma blusa, máscara e "crachá" com identificações da corporação para ir à residência de uma mulher de 55 anos. Ele se identificou como policial, dizendo que precisava utilizar o banheiro da casa, pois estava aguardando a viatura ir buscá-lo.
“A mulher, confiando no rapaz totalmente identificado como policial, deixou que ele adentrasse na sua residência. Porém, após utilizar o banheiro, ele furtou uma quantia em dinheiro que estava no quarto da vítima. A mulher, no dia seguinte, procurou a Delegacia de Guaçuí e descobriu que não havia nenhum policial com o nome que ele havia dito”, conta o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, delegado Marcos Nery.
Um boletim de ocorrência foi registrado e, após investigação, o homem foi identificado na manhã da última quarta-feira (14). De acordo com a polícia, ele foi detido na residência de sua namorada, no bairro Antônio Francisco Moreira. No local, os policiais encontraram uma máscara, com o nome "Polícia Civil" escrito. Já a camisa e o "crachá" não foram localizados porque, segundo o investigado, teriam sido jogados no lixo.
O homem foi levado para a Delegacia de Guaçuí, onde prestou declarações e, como não houve flagrante, foi liberado para responder em liberdade.
Ainda de acordo com a autoridade policial, até o momento só se tem registro de uma vítima qdo suspeito. “Destacamos a importância da denúncia anônima. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas”, informou.

Veja Também

Mulher é encontrada morta com fio no pescoço em Conceição da Barra

Empresário que levava menores para fazer sexo em motel é preso em Vitória

Assaltantes fazem arrastão em ferros-velhos da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Guaçuí Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados