Homem se passa por policial civil para furtar casa e é detido em Guaçuí

Delegacia de Guaçuí, para onde homem detido por se passar por policial para furtar casa foi levado Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Um homem de 27 anos foi detido nesta quinta-feira (15) suspeito de ter passado por policial civil para furtar uma residência em Guaçuí , na Região do Caparaó. Como não houve flagrante, ele responderá, em liberdade, pelos crimes de furto qualificado e falsidade ideológica

Segundo a Polícia Civil , no último domingo (11) o homem foi denunciado de ter usado uma blusa, máscara e "crachá" com identificações da corporação para ir à residência de uma mulher de 55 anos. Ele se identificou como policial, dizendo que precisava utilizar o banheiro da casa, pois estava aguardando a viatura ir buscá-lo.

“A mulher, confiando no rapaz totalmente identificado como policial, deixou que ele adentrasse na sua residência. Porém, após utilizar o banheiro, ele furtou uma quantia em dinheiro que estava no quarto da vítima. A mulher, no dia seguinte, procurou a Delegacia de Guaçuí e descobriu que não havia nenhum policial com o nome que ele havia dito”, conta o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, delegado Marcos Nery.

Um boletim de ocorrência foi registrado e, após investigação, o homem foi identificado na manhã da última quarta-feira (14). De acordo com a polícia, ele foi detido na residência de sua namorada, no bairro Antônio Francisco Moreira. No local, os policiais encontraram uma máscara, com o nome "Polícia Civil" escrito. Já a camisa e o "crachá" não foram localizados porque, segundo o investigado, teriam sido jogados no lixo.

O homem foi levado para a Delegacia de Guaçuí, onde prestou declarações e, como não houve flagrante, foi liberado para responder em liberdade.