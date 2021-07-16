Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica e Vila Velha

Assaltantes fazem arrastão em ferros-velhos da Grande Vitória

Um dos criminosos, um homem de 36 anos, foi preso. Vítimas foram ameaçadas com armas e facões

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 12:16

Publicado em 

16 jul 2021 às 12:16
Ferro-velho foi alvo de arrastão na Grande Vitória
Ferro-velho foi alvo de arrastão na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois ferros-velhos, um em Vila Velha e outro em Cariacica foram roubados na manhã desta quinta-feira (15) por quatro assaltantes. Os criminosos invadiram os estabelecimentos em um carro e ameaçaram as vítimas com facões e armas de fogo.
Um deles foi identificado e preso. Vinicius Barbosa Mota, de 36 anos foi localizado em casa, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, porque uma das vítimas tinha rastreador no celular. Com ele, foi encontrada uma arma e no carro haviam alguns pertences das vítimas.

Veja Também

Polícia prende suspeito de agredir mulher em igreja de Vitória

PF prende homem por tráfico de acessórios de armas no Aeroporto de Vitória

Homem leva tiro durante assalto em Central Carapina, na Serra

Ele tentou mentir para os policiais militares e contou que o carro estava em um lava-jato do bairro mas o dono do estabelecimento disse que o veículo só foi levado ao local por Vinicius depois de 10h e o primeiro arrastão foi por volta de 7h.
Vinícius já esteve preso entre 2013 e 2014 por roubo. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
No primeiro estabelecimento, no bairro Guaranhuns, Vila Velha, cerca de oito vítimas foram ameaçadas e no local foram roubados materiais e equipamentos, além de celulares de funcionários e clientes.
Até os catadores de recicláveis tiveram que entregar os aparelhos. Eles também roubaram objetos da casa do dono do ferro-velho e fizeram a esposa dele refém.
O proprietário estima um prejuízo de cerca de R$30 mil. O local tem cerca de 14 câmeras, mas os criminosos levaram parte do equipamento que armazena as imagens.
"É desesperador. Não sei nem como vou recuperar esse prejuízo. A gente aqui não é de sair, de festa, essas coisas, a gente junta pra tentar ter uma vida melhor", disse o dono do estabelecimento.
Ainda de acordo com ele, durante o assalto que durou entre 15 e 17 minutos, um dos assaltantes ameaçava as pessoas o tempo todo com um facão.
Depois que fugiram de Guaranhuns os assaltantes assaltaram outro ferro velho, que fica em Campo Grande, Cariacica. Eles também roubaram ferramentas, materiais, celulares e dinheiro. Os donos não quiseram falar com a reportagem.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados