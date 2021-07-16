Assaltantes fazem arrastão em ferros-velhos da Grande Vitória

Ferro-velho foi alvo de arrastão na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois ferros-velhos, um em Vila Velha e outro em Cariacica foram roubados na manhã desta quinta-feira (15) por quatro assaltantes. Os criminosos invadiram os estabelecimentos em um carro e ameaçaram as vítimas com facões e armas de fogo.

Um deles foi identificado e preso. Vinicius Barbosa Mota, de 36 anos foi localizado em casa, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, porque uma das vítimas tinha rastreador no celular. Com ele, foi encontrada uma arma e no carro haviam alguns pertences das vítimas.

Ele tentou mentir para os policiais militares e contou que o carro estava em um lava-jato do bairro mas o dono do estabelecimento disse que o veículo só foi levado ao local por Vinicius depois de 10h e o primeiro arrastão foi por volta de 7h.

Vinícius já esteve preso entre 2013 e 2014 por roubo. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

No primeiro estabelecimento, no bairro Guaranhuns, Vila Velha, cerca de oito vítimas foram ameaçadas e no local foram roubados materiais e equipamentos, além de celulares de funcionários e clientes.

Até os catadores de recicláveis tiveram que entregar os aparelhos. Eles também roubaram objetos da casa do dono do ferro-velho e fizeram a esposa dele refém.

O proprietário estima um prejuízo de cerca de R$30 mil. O local tem cerca de 14 câmeras, mas os criminosos levaram parte do equipamento que armazena as imagens.

"É desesperador. Não sei nem como vou recuperar esse prejuízo. A gente aqui não é de sair, de festa, essas coisas, a gente junta pra tentar ter uma vida melhor", disse o dono do estabelecimento.

Ainda de acordo com ele, durante o assalto que durou entre 15 e 17 minutos, um dos assaltantes ameaçava as pessoas o tempo todo com um facão.

Depois que fugiram de Guaranhuns os assaltantes assaltaram outro ferro velho, que fica em Campo Grande, Cariacica. Eles também roubaram ferramentas, materiais, celulares e dinheiro. Os donos não quiseram falar com a reportagem.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.