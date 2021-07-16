PF prende homem por tráfico de acessórios de armas no Aeroporto de Vitória

Material apreendido pela Polícia Federal no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Federal

Um homem de 37 anos foi preso por tráfico internacional de acessórios de armas de fogo no Aeroporto de Vitória . A prisão em flagrante aconteceu na tarde desta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Federal , o homem também fez o contrabando de produtos de uso controlado e descaminho de acessórios de armas de fogo de uso não controlado.

O órgão informou que depois de um trabalho de investigação, foi constatado que o passageiro, vindo de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, trazia o material em bagagens. Ele foi encaminhado para a Superintendência da PF, em Vila Velha, e depois levado para o presídio.

“Após investigações preliminares, foi constatado que o passageiro, proveniente de Boston, em Massachusetts, Estados Unidos, trazia os itens diversos acondicionados em suas bagagens o que resultou na sua condução para os procedimentos legais na Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, em Vila Velha/ES. O preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanece à disposição da Justiça”, informou a PF, em comunicado.