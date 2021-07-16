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Vindo dos EUA

PF prende homem por tráfico de acessórios de armas no Aeroporto de Vitória

O homem, que não teve a identidade revelada, vinha de Massachusetts, nos Estados  Unidos, e trazia o material na bagagem

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 09:30
Material apreendido pela Polícia Federal no Aeroporto de Vitória
Material apreendido pela Polícia Federal no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Federal
Um homem de 37 anos foi preso por tráfico internacional de acessórios de armas de fogo no Aeroporto de Vitória. A prisão em flagrante aconteceu na tarde desta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Federal, o homem também fez o contrabando de produtos de uso controlado e descaminho de acessórios de armas de fogo de uso não controlado.
O órgão informou que depois de um trabalho de investigação, foi constatado que o passageiro, vindo de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, trazia o material em bagagens. Ele foi encaminhado para a Superintendência da PF, em Vila Velha, e depois levado para o presídio.
“Após investigações preliminares, foi constatado que o passageiro, proveniente de Boston, em Massachusetts, Estados Unidos, trazia os itens diversos acondicionados em suas bagagens o que resultou na sua condução para os procedimentos legais na Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, em Vila Velha/ES. O preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanece à disposição da Justiça”, informou a PF, em comunicado.
O homem pode responder pelos crimes de tráfico internacional de acessórios de armas de fogo, contrabando de produtos de uso controlado e descaminho de acessórios de armas de fogo. As penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão.

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