Polícia prende suspeito de agredir mulher em igreja de Vitória

Um homem de 18 anos foi preso suspeito de ser quem agrediu uma mulher que preparava uma missa em Vitória. O caso aconteceu no dia 30 de junho, na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara. Na ocasião, a mulher de 67 anos foi agredida com uma garrafa térmica na cabeça.
A prisão aconteceu na última quarta-feira (14) e foi realizada por agentes da Delegacia de Segurança Patrimonial. De acordo com a polícia, mais informações sobre a prisão do suspeito de ser autor da tentativa de latrocínio serão passadas em entrevista coletiva na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória, nesta sexta-feira (16).
O CASO
Uma sacristã foi agredida por um homem e teve ferimentos na cabeça na Igreja de Nossa Senhora das Graças no bairro Jucutuquara, em Vitória, na noite do dia 30 de junho. A vítima teve um corte no supercílio, o que deixou um rastro de sangue dentro da igreja. A missa que estava sendo preparada na ocasião foi cancelada.
De acordo com informações divulgadas pela Arquidiocese de Vitória, a sacristã - pessoa que tem a seu cargo a sacristia, o serviço de ajudante à missa - estava preparando a igreja para a missa quando um homem pediu para usar o banheiro.
Ao entrar no templo, ele percebeu que não tinha ninguém e, quando ela disse que não podia acessar alguns locais, o criminoso que estava com uma garrafa térmica na mão começou a golpeá-la com o objeto. “A fiel foi atingida de forma superficial na cabeça e no rosto, porém alguns cortes foram na área do supercílio, o que sangrou muito, deixando a Igreja toda suja de sangue”, informou.
A missa foi cancelada na ocasião por não haver condições emocionais e físicas da fiel, e a igreja foi limpa. A sacristã agredida foi levada ao hospital para receber atendimento médico.
Na ocasião, a Polícia Militar enviou uma nota em que explicava a dinâmica do atendimento da ocorrência. De acordo com a corporação, a bolsa da vítima chegou a ser levada pelo suspeito, mas foi recuperada por um popular.