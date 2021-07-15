Família reclama de atraso na liberação do corpo de cantor morto no ES

Homem e mulher são assassinados em fazenda de Muqui Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Até o início da tarde desta quinta-feira (15), os corpos de Maria das Graças Xavier Nalim Franzon e de Carlos Pastor Neto, assassinados a tiros em uma fazenda no interior de Muqui , no Sul do Espírito Santo , ainda não haviam liberados. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , mas por conta da ausência de médicos legistas, não foram liberados.

A família de Carlos Pastor Neto se revoltou com a situação. A prima da vítima, Edilaine Dias, foi ao Serviço Médico Legal durante a tarde e disse que não havia previsão de quando conseguiriam fazer o velório de seu primo devido ao problema com a liberação do corpo.

Edilaine Dias , prima de Carlos Pastor Neto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

“Recolheram o corpo dele por volta das 3h e hoje (quinta) pela manhã nos pediram para ir ao SML para liberar, mas não há médico legista para fazer a liberação. Falaram que teremos que aguardar amanhã ou levar para Vitória. Estamos arrasados, é um crime bárbaro, pelo qual pedimos Justiça e não podemos fazer um velório digno. É um sentimento de impotência, pois não podemos fazer nada, é filho, é mãe, é pai chorando. É um absurdo”, reclamou Edilaine.

O CRIME

Os dois foram encontrados com marcas de tiros à noite e, inicialmente, nenhum objeto foi roubado do local. Edilaine Dias conta que a família foi até a fazenda após não conseguir nenhum contato com Carlos.

Entrada da fazenda onde crimes aconteceram em Muqui Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

“Ele tem o costume de entrar em contato com os filhos e ontem não respondeu. Sem resposta, acharam estranho e foram até lá por volta das 23h. Com o vizinho, pegaram o controle do portão, meu primo já estava morto e depois viram a mulher também morta”, contou a prima.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido segundo o delegado de Polícia Civil de Muqui, Antônio de Oliveira Pinto. Ele afirma que a principal suspeita é de crime passional, porém, outras linhas de investigação não foram descartadas.

A reportagem demandou a Polícia Civil sobre a queixa da família de Carlos. Em nota, a PC informou "que trabalha para garantir todos os serviços em funcionamento à população. Em dias em que não há médico legista no plantão, existe a possibilidade de realizar a liberação, em casos de menor complexidade, no plantão subsequente do Serviço Médico Legal, sem necessidade de deslocamento. Em alguns casos, por opção das famílias, o corpo pode ser enviado ao DML, em Vitória, para a liberação. Entretanto, o deslocamento até Vitória só é imprescindível quando são necessários exames mais complexos, que não podem ser realizados nas unidades do Serviço Médico Legal (SML) do interior do Estado".