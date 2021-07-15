29 pessoas são detidas em operação no Noroeste do ES

29 pessoas são detidas em operação policial no Noroeste do ES Crédito: Divulgação

Vinte e nove pessoas foram detidas na Operação Estado Presente realizada entre segunda-feira (12) e esta quarta (14), na região Noroeste do Espírito Santo. O objetivo foi cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e aumentar a ostensividade e visibilidade policial. A ação contou com a participação das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais.

Foram cumpridos 13 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Vinte e nove pessoas foram detidas. As equipes abordaram 582 pessoas, 11 bares, 149 carros, 138 motocicletas e 17 táxis/veículos de aplicativo.

Durante os três dias de operação, foram apreendidos 264 buchas de maconha, mais de seis quilos do mesmo entorpecente, 307 pinos de cocaína, 354 pedras de crack, 60 comprimidos de ecstasy, além de R$ 2.543 em espécie, duas armas, um simulacro e 141 munições de calibres variados.

Participaram da operação 302 agentes de segurança pública em 111 viaturas.