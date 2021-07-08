14 armas foram apreendidas durante operação, que durou um mês na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil

apreendeu 14 armas e 11 suspeitos de cometerem assaltos na Uma operação realizada durante o mês de junho pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCPP), da Polícia Civil na Grande Vitória . Entre os presos está o integrante de uma organização criminosa especializada em roubar relógios de luxo na Região Metropolitana.

Your browser does not support the audio element. Operação prende integrante de quadrilha que rouba relógios de luxo no ES

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (8), o chefe da Divisão Patrimonial, delegado Gabriel Monteiro, detalha o caso. "O principal suspeito foi preso na própria residência. São mais de dez boletins de ocorrência sobre o mesmo tipo de crime. A quadrilha agia na Grande Vitória. Identificamos mais dois criminosos e, em breve, estaremos prendendo e retirando de circulação", relata Monteiro.

A operação ganhou o nome de "Sceleratus" (celerado), que significa criminoso no latim. O delegado explicou que a ação que prendeu o integrante da quadrilha teve como foco roubo a carros, comércios e pessoas. "Os indivíduos da quadrilha criminosa estudavam vítimas, surpreendiam e realizavam o roubo de relógios de até R$ 40 mil. Essa quadrilha agia há mais de um ano", completa.

"Um dos suspeitos foi preso pelo caso do feirante agredido com coronhadas na cabeça no bairro Araçás, em Vila Velha. Ele teve o carro roubado e, logo em seguida, a polícia conseguiu recuperar o veículo, prender o criminoso e recuperar a arma" Gabriel Monteiro - Delegado titular da DRCPP

MENOR APREENDIDO POR ROUBOS EM VITÓRIA

A ação no mês passado também apreendeu um menor de 17 anos no bairro Santo Antônio, em Vitória . Na residência dele, os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira.

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"Ele admitiu que a arma é dele, confessou o roubo a uma loja, outro roubo a um cidadão no Centro com bastante agressividade e confessou que praticava vários roubos em transporte coletivo", acrescenta o responsável pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Gianno Trindade.

Aos policiais, o jovem confessou que comprou a arma por R$ 2 mil. "Já havia um mandado de apreensão contra ele em razão de tráfico de drogas. Ele foi apreendido em flagrante por posse de arma de fogo. É a primeira vez que vejo esse tipo de ferramenta", conclui.

14 armas foram apreendidas durante operação, que durou um mês na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade, a operação também prendeu indivíduos responsáveis por roubo de cargas.