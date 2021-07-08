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"Sceleratus"

Operação prende integrante de quadrilha que rouba relógios de luxo no ES

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8), o chefe da Divisão Patrimonial, delegado Gabriel Monteiro, detalhou esse caso e também outras prisões e apreensões realizadas durante a operação no mês de junho
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 jul 2021 às 18:26

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:26

14 armas foram apreendidas durante operação, que durou um mês na Grande Vitória
14 armas foram apreendidas durante operação, que durou um mês na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil
Uma operação realizada durante o mês de junho pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCPP), da Polícia Civil, apreendeu 14 armas e 11 suspeitos de cometerem assaltos na Grande Vitória. Entre os presos está o integrante de uma organização criminosa especializada em roubar relógios de luxo na Região Metropolitana.
Operação prende integrante de quadrilha que rouba relógios de luxo no ES
Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (8), o chefe da Divisão Patrimonial, delegado Gabriel Monteiro, detalha o caso. "O principal suspeito foi preso na própria residência. São mais de dez boletins de ocorrência sobre o mesmo tipo de crime. A quadrilha agia na Grande Vitória. Identificamos mais dois criminosos e, em breve, estaremos prendendo e retirando de circulação", relata Monteiro.
A operação ganhou o nome de "Sceleratus" (celerado), que significa criminoso no latim. O delegado explicou que a ação que prendeu o integrante da quadrilha teve como foco roubo a carros, comércios e pessoas. "Os indivíduos da quadrilha criminosa estudavam vítimas, surpreendiam e realizavam o roubo de relógios de até R$ 40 mil. Essa quadrilha agia há mais de um ano", completa.
Segundo o chefe da DRCPP, a operação foi importante principalmente pela quantidade de armas retiradas de circulação. Ele relembra que alguns dos suspeitos presos tiveram envolvimento em crimes muito veiculados pela imprensa — em um dos delitos, bandidos roubaram produtos, carro e até máscara de um feirante em Vila Velha.
"Um dos suspeitos foi preso pelo caso do feirante agredido com coronhadas na cabeça no bairro Araçás, em Vila Velha. Ele teve o carro roubado e, logo em seguida, a polícia conseguiu recuperar o veículo, prender o criminoso e recuperar a arma"
Gabriel Monteiro - Delegado titular da DRCPP

MENOR APREENDIDO POR ROUBOS EM VITÓRIA

A ação no mês passado também apreendeu um menor de 17 anos no bairro Santo Antônio, em Vitória. Na residência dele, os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira.
"Ele admitiu que a arma é dele, confessou o roubo a uma loja, outro roubo a um cidadão no Centro com bastante agressividade e confessou que praticava vários roubos em transporte coletivo", acrescenta o responsável pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Gianno Trindade.
Aos policiais, o jovem confessou que comprou a arma por R$ 2 mil. "Já havia um mandado de apreensão contra ele em razão de tráfico de drogas. Ele foi apreendido em flagrante por posse de arma de fogo. É a primeira vez que vejo esse tipo de ferramenta", conclui.
14 armas foram apreendidas durante operação, que durou um mês na Grande Vitória
14 armas foram apreendidas durante operação, que durou um mês na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade, a operação também prendeu indivíduos responsáveis por roubo de cargas.
"Investigamos um caso que aconteceu no dia 1 º de junho em uma carga avaliada em R$ 200 mil em Cariacica. A carga foi descarregada em Jaburu, em Vitória. Recebemos a denúncia de que um dos criminosos estava na Serra. Ao chegar lá, três indivíduos foram presos, uma arma de fogo foi encontrada no local. Cerca de 1 quilo de maconha também foi apreendido", explica.

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