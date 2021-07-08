Tirolesa segue interditada dois meses após morte de engenheiro no ES

A tirolesa foi vistoriada pelo Crea-ES e está interditada desde que o acidente foi registrado no dia primeiro de maio Crédito: Fernando Madeira

O engenheiro Civil João Paulo Reis morreu ao se acidentar na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Nos dias seguintes após o acidente em 1º de maio, uma força-tarefa que incluiu não apenas a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Conselho Regional de Engenharia e Agonomia (Crea-ES) , foi realizada nos equipamentos utilizados pelo engenheiro ao descer na tirolesa, na estrutura do local e ainda varreduras nas trilhas e mata, onde fragmentos de cintas foram encontrados. O material foi recolhido para análise e eventualmente identificar se era parte do utilizado por João Paulo. Nada nesse sentido, porém, foi comprovado ou descartado até o momento pelas autoridades.

Como dois dos três sócios da empresa responsável pela tirolesa são militares dos Bombeiros, a reportagem demandou a corporação para saber sobre a sindicância aberta para apurar o caso. A reposta, por meio de nota, foi que a sindicância continua em andamento na corregedoria e poderá resultar na instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), dependendo da conclusão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o prazo para a conclusão da sindicância terminou no dia 3 de julho, e foi prorrogado por mais 20 dias, ou seja, até o próximo dia 23. "Durante esta fase da apuração, os militares permanecem desempenhando suas funções", concluiu, em nota.

O QUE DISSE A PREFEITURA

Na época do acidente, a Prefeitura de Vila Velha salientou que a empresa possuía autorização para operar a tirolesa no Morro do Moreno. Em nota, a PMVV explicou que a situação não se alterou e que a mesma segue liberada para operar no espaço.

173 metros É a altura no ponto mais alto da tirolesa

"A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente informa que não é competência do município interditar a empresa pelo fato ocorrido, por se tratar de uma questão de segurança. A empresa possui autorização da Prefeitura para a atividade, pois o cnae da mesma não exige licença ambiental, além de não estar prejudicando a flora e fauna local. Entretanto, sobre o fato ocorrido, ele passa pela investigação da Polícia Civil, além de avaliações feitas pelo Crea e Corpo de Bombeiros", comunicou a administração municipal.

INVESTIGADOS

Das três pessoas identificadas como proprietárias da empresa, dois são bombeiros militares do Espírito Santo. Um deles, inclusive, trabalhava na tirolesa no momento em que o engenheiro civil se acidentou. Na época, a assessoria da corporação explicou que a situação deles seria analisada mediante a instauração de um processo administrativo disciplinar, e salientou ser permitido que integrantes exerçam atividades empresariais na condição de cotistas paralelamente à profissão.

Vestígio que pode ser de acessório ou vestimenta utilizada por engenheiro que morreu em tirolesa

Após mais de dois meses, a avaliação interna segue sem uma conclusão. Por nota, os Bombeiros informaram que a sindicância instaurada na Corregedoria continua em andamento. A reportagem questionou se existe um prazo de conclusão e se os militares seguem desempenhando as atividades rotineiras na corporação, mas nada foi esclarecido até o momento.

A reportagem também acionou o Crea-ES, mas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria.

A TIROLESA