Bandidos emparelham carro e atiram contra motorista na Praia da Costa

Após ser atingido por dois disparos, o motorista de 24 anos conseguiu dirigir até o Hospital Santa Mônica, onde foi socorrido Crédito: Edson Chagas/Arquivo-GZ

Um homem foi ferido com pelo menos dois disparos na noite desta quarta-feira (14), pouco antes das 20h, na altura do Quality Hotel, na orla da Praia da Costa , em Vila Velha . De acordo com o boletim registrado pela Polícia Militar , a vítima, de 24 anos, conseguiu, mesmo baleado, dirigir o próprio carro até o Hospital Santa Mônica.

Com dificuldades para relatar aos policiais o que havia ocorrido momentos antes, o jovem explicou que estava parado no trânsito quando outro veículo parou ao lado do dele, e de dentro deste carro atiraram contra ele. Um dos disparos atingiu o motorista na altura do pescoço. O segundo tiro o feriu nas costas. De acordo com a ocorrência, os ferimentos não foram graves e a vítima deu entrada consciente no hospital.

Os policiais consultaram o nome do homem ferido e constataram que o mesmo possuía passagens na polícia, mas não havia pendência judicial. O rapaz não soube detalhar aos militares qual veículo era utilizado pelos criminosos e também não soube dizer a motivação para ser alvejado.

POLÍCIA CIVIL

Em resposta, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado, inicialmente, como tentativa de homicídio e será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.