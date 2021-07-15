Suspeito de roubo é perseguido por moradores e baleado em Vila Velha

Suspeito de roubo é baleado em Itapuã, Vila Velha Crédito: Reprodução/Vídeo

Um homem de 33 anos foi perseguido por moradores e baleado na manhã desta quinta-feira (15), em Itapuã, Vila Velha . Ele é suspeito de roubar objetos de um prédio, localizado na Rua Manaus. Moradores do próprio, entre eles teriam policiais que moram no edifício, teriam perseguido o homem, ocorreram disparos e o homem foi atingido.

Um vídeo enviado para a TV Gazeta mostra o momento em que o suspeito é perseguido. É possível escutar alguns tiros. O homem foi baleado na perna. De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o suspeito entrou no prédio durante a madrugada e tentou roubar alguns objetos, entre eles uma televisão que fica em uma área comum do edifício. Ele tentava deixar o local com os objetos roubados quando foi surpreendido pelo porteiro.

O porteiro comunicou a situação ao síndico, que ligou para alguns moradores. A informação apurada pela TV Gazeta é de que no prédio moram vários policias, incluindo um militar da reserva. Alguns desses moradores desceram para ver o que acontecia. O ladrão correu e as pessoas foram atrás dele.

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De acordo com a Polícia Militar , um morador do prédio, militar do exército, chegou a dar voz de prisão para o homem, que não obedeceu à ordem, jogou a televisão no chão e tentou fugir. O ladrão teria colocado a mão na cintura, como se estivesse armado, por esse motivo o militar teria atirado.

"No local, um militar do exército relatou que foi acionado pelo síndico do prédio que viu através do circuito um indivíduo tentando se evadir, após furtar uma TV no local. Ao se deparar com o suspeito, o militar deu voz de prisão, momento em que o homem jogou o objeto no chão e levou a mão na cintura, simulando estar armado. Diante da situação, o militar reagiu o alvejando na perna", diz a nota enviada pela PM.

Ferido, o suspeito foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Assim que tiver alta, ele será encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.

O QUE DIZ A PC

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. "O autor do disparo possuí porte de arma e agiu em legítima defesa, sendo ouvido e liberado", informa a nota.

Atualização Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar respondeu à demanda da reportagem de A Gazeta informando que o tiro que atingiu o suspeito foi disparado por um militar do Exército que reside no edifício. A Polícia Civil também enviou nota sobre o caso. As informações foram inseridas no texto.