Jovem de 21 anos é morto a tiros em Barramares, Vila Velha

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em Vila Velha . O crime aconteceu no bairro Barramares na noite desta quarta-feira (14). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Militar , equipes foram acionadas por um morador que disse que chegava em casa quando ouviu disparos e, de repente, um homem correndo em sua direção. Em seguida, o homem caiu na entrada da casa, ferido.

Uma equipe foi até o local onde constatou a morte do jovem, de 21 anos. “Segundo moradores, a vítima era conhecida na região por envolvimento com o tráfico de drogas. Mas ninguém soube informar sobre a autoria do crime”, disse a PM, em nota.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia foi acionada.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, informou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico e liberado para os familiares. A polícia pede para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181.