Jovem de 21 anos é morto a tiros em Barramares, Vila Velha

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em Vila Velha. O crime aconteceu no bairro Barramares na noite desta quarta-feira (14). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por um morador que disse que chegava em casa quando ouviu disparos e, de repente, um homem correndo em sua direção. Em seguida, o homem caiu na entrada da casa, ferido.
Uma equipe foi até o local onde constatou a morte do jovem, de 21 anos. “Segundo moradores, a vítima era conhecida na região por envolvimento com o tráfico de drogas. Mas ninguém soube informar sobre a autoria do crime”, disse a PM, em nota.
Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia foi acionada.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, informou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico e liberado para os familiares. A polícia pede para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, completou.