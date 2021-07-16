Distribuição de cartão de benefício provoca aglomeração em Itapemirim

Após a cerimônia, segundo a prefeitura, as famílias foram orientadas a se dirigirem ao Ginásio Municipal de Esportes. O município informou que orientou que todos mantivessem o distanciamento necessário. Disse ainda que disponibilizou álcool 70º e distribuiu máscaras faciais para evitar a transmissão da Covid-19. De acordo com o mapa de risco do governo do Estado, o município se encontra em risco baixo para a transmissão da doença.