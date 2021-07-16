Distribuição de cartão de benefício provoca aglomeração em Itapemirim

Centenas de pessoas se aglomeraram em frente à Prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, e no ginásio de Esportes Renan Alves Gois, no Centro, na manhã desta sexta-feira (15). Eles aguardavam a entrega de cartões de um benefício para alimentação no valor de R$ 400. A quantidade de pessoas no local chamou a atenção por conta das orientações de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid-19.
Durante a manhã desta sexta, o prefeito Thiago Peçanha fez a entrega simbólica do Bolsa Alimentação, benefício no valor de R$ 400,00 a ser pago em duas parcelas de R$ 200,00 para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. O evento reuniu cerca de 500 pessoas em frente ao prédio, segundo a prefeitura.
Após a cerimônia, segundo a prefeitura, as famílias foram orientadas a se dirigirem ao Ginásio Municipal de Esportes. O município informou que orientou que todos mantivessem o distanciamento necessário. Disse ainda que disponibilizou álcool 70º e distribuiu máscaras faciais para evitar a transmissão da Covid-19. De acordo com o mapa de risco do governo do Estado, o município se encontra em risco baixo para a transmissão da doença.
O benefício, segundo a Prefeitura de Itapemirim, será entregue a mais de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.