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Pandemia

ES tem 53 cidades que não registram mortes por Covid-19 há uma semana

Segundo especialistas, indicador é reflexo do avanço da vacinação no Estado. Maioria dos municípios que não registrou óbitos está fora da Grande Vitória

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:34

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

16 jul 2021 às 14:34
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Santa Teresa é um dos municípios capixabas que não registra mortes por covid-19 nos últimos sete dias. Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Correção

17/07/2021 - 9:12
Versão anterior da matéria apresentava o nome do município de São Roque do Canaã duplicado na lista. Já o de Barra de São Francisco, que também não registrou mortes no período de sete dias, estava de fora da lista. As duas informações foram corrigidas e a matéria, atualizada. 
A pandemia ainda não acabou, mas um dado demonstra um comportamento bem diferente da doença no Espírito Santo. De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 53 municípios capixabas não registraram mortes causadas pelo coronavírus nos últimos sete dias.
Dentre os municípios que estão sem registros de óbitos nos últimos sete dias, estão Anchieta, Domingos Martins, Santa Teresa e Marataízes. Na Grande Vitória, apenas Fundão faz parte da lista.
A tendência de queda no número de óbitos e uma pandemia mais controlada no Estado também se reflete no Mapa de Risco, divulgado semanalmente pelo pelo Governo do Estado. De acordo com o 63ºmapa, que está em vigência no momento, 63 cidades capixabas estão no risco baixo até o próximo domingo (18). Um novo mapa deve ser divulgado nesta sexta-feira (16).
Para a professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutora em Epidemiologia, Ethel Maciel, o dado é resultado direto da vacinação no Espírito. “Estamos vendo várias cidades, não só aqui, mas no Brasil, com redução de óbitos e de internação. Como já chegamos a mais se 60% da população adulta vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, isso se reflete no maior controle da pandemia”, explica.
A professora alerta que, mesmo com essa tendência de queda que já percebida nos municípios capixabas, o Estado deve se empenhar em vacinar a população com a segunda dose, completando o esquema vacinal. “Com a confirmação da variante Delta, que é mais transmissível, com transmissão comunitárias no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde deve se esforçar para a aquisição de vacinas, evitando novos picos da doença”, comenta.
O infectologista Lauro Ferreira Pinto salienta que, além do avanço da vacinação, o número de pessoas expostas à doença também é menor, o que influencia no menor número de óbitos.
“Neste momento, percebemos que os indivíduos que estão se expondo mais são aqueles que, provavelmente, já tiveram Covid-19. Por outro lado, quem ainda não se expôs ao vírus durante a pandemia, está se vacinando. O que devemos ficar atento é que, se a população que não se vacinou ainda, ou se vacinou com apenas uma dose da vacina, pode desenvolver quadros graves da doença, levando a um novo surto”, explica.

MUNICÍPIOS SEM MORTES POR COVID-19 HÁ SETE DIAS: 

  1. Marataízes
  2. Santa Maria de Jetibá
  3. Anchieta 
  4. Venda Nova do Imigrante 
  5. Santa Teresa 
  6. Domingos Martins 
  7. Jaguaré
  8. Baixo Guandu 
  9. Afonso Cláudio
  10. Ecoporanga 
  11. Marechal Floriano 
  12. Vila Valério
  13. Mimoso do Sul
  14. Muniz Freire
  15. João Neiva 
  16. Iconha 
  17. Fundão 
  18. Piúma 
  19. Rio Bananal 
  20. Pancas 
  21. Alfredo Chaves 
  22. Vargem Alta 
  23. Pedro Canário 
  24. Presidente Kennedy
  25. Governador Lindenberg
  26. Marilândia
  27. Águia Branca 
  28. Conceição da Barra 
  29. Ibiraçu
  30. São Roque do Canaã
  31. Barra de São Francisco
  32. Montanha 
  33. Brejetuba 
  34. Itaguaçu 
  35. Irupi 
  36. Rio Novo do Sul 
  37. Atílio Vivácqua 
  38. Itarana
  39. Conceição do Castelo 
  40. São Domingos do Norte 
  41. Jerônimo Monteiro 
  42. Santa Leopoldina 
  43. Bom Jesus do Norte
  44. São José do Calçado 
  45. Mantenópolis 
  46. Laranja da Terra 
  47. Água Doce do Norte
  48. Apiacá 
  49. Dores do Rio Preto 
  50. Alto Rio Novo 
  51. Ponto Belo 
  52. Mucurici
  53. Divino São Lourenço 

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